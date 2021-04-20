Fracassa pregão para compra de carro de luxo de prefeito no ES

A Prefeitura de Laranja da Terra
considerou fracassado o pregão presencial para a compra de dois veículos, no valor total de R$ 195 mil. Um deles seria destinado ao gabinete do prefeito Josafá Storch (MDB), um sedan padrão luxo, no valor de R$ 127 mil; o outro, tipo hatch, iria para a Secretaria Municipal de Finanças, cotado em R$ 68 mil.
Segundo o edital publicado pela Prefeitura de Laranja da Terra no Diário Oficial, o lote 1 (veículo da Secretaria Municipal de Finanças) fracassou porque a empresa que participou da licitação não se enquadrou no critério de exclusividade de participação para microempresa ou de empresa de pequeno porte.
O pregão do lote 2 (carro do gabinete do prefeito), por sua vez, foi considerado fracassado porque a proposta inicial e o lance ofertado tinham preço ainda maior do que o orçado pela prefeitura.
A coluna revelou no último dia 6
que o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar a compra dos dois veículos oficiais. Segundo denúncia apresentada ao MPES, a compra dos dois carros contraria o interesse público, em razão da crise provocada pela pandemia de Covid-19
.
No último dia 14, o inquérito civil evoluiu para uma ação civil pública na Justiça, oferecida pelo MPES
, contra o município e o prefeito, pedindo a suspensão da licitação. O pregão, entretanto, foi realizado mesmo assim, mas acabou fracassando.