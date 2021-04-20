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Leonel Ximenes

Fracassa pregão para compra de carro de luxo de prefeito no ES

Empresas concorrentes  não cumpriram as exigências da licitação para aquisição dos dois veículos

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

20 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pelo edital de licitação, o veículo do prefeito de Laranja da Terra tem que ter a cor branca
Pelo edital de licitação, o veículo do prefeito de Laranja da Terra tem que ser da cor branca Crédito: Divulgação
Prefeitura de Laranja da Terra considerou fracassado o pregão presencial para a compra de dois veículos, no valor total de R$ 195 mil. Um deles seria destinado ao gabinete do prefeito Josafá Storch (MDB), um sedan padrão luxo, no valor de R$ 127 mil; o outro, tipo hatch, iria para a Secretaria Municipal de Finanças, cotado em R$ 68 mil.
Segundo o edital publicado pela Prefeitura de Laranja da Terra no Diário Oficial, o lote 1 (veículo da Secretaria Municipal de Finanças) fracassou porque a empresa que participou da licitação não se enquadrou no critério de exclusividade de participação para microempresa ou de empresa de pequeno porte.
O pregão do lote 2 (carro do gabinete do prefeito), por sua vez, foi considerado fracassado porque a proposta inicial e o lance ofertado tinham preço ainda maior do que o orçado pela prefeitura.

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A coluna revelou no último dia 6 que o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar a compra dos dois veículos oficiais. Segundo denúncia apresentada ao MPES, a compra dos dois carros contraria o interesse público, em razão da crise provocada pela pandemia de Covid-19.
No último dia 14, o inquérito civil evoluiu para uma ação civil pública na Justiça, oferecida pelo MPES, contra o município e o prefeito, pedindo a suspensão da licitação. O pregão, entretanto, foi realizado mesmo assim, mas acabou fracassando.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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