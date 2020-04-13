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Leonel Ximenes

Feriadão da Páscoa no ES tem menos de 10 homicídios pela 2ª vez em seis anos

Nos quatro dias, foram registrados nove assassinatos, um a mais que no ano passado, mas com índice bem melhor do que no período de 2015 a 2018

Públicado em 

13 abr 2020 às 20:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Em São Torquato, policiais militares abordam ônibus do Transcol durante a Operação Páscoa
Em São Torquato, Vila Velha, policiais militares abordam ônibus do Transcol durante a Operação Páscoa Crédito: Sesp/Divulgação
Pelo segundo ano consecutivo, nos quatro dias do feriado da Páscoa (Quinta-Feira Santa até o Domingo de Páscoa), foram registrados, no total, menos de 10 assassinatos no Espírito Santo. É também a segunda vez, nos últimos seis anos (2015-2020), que o Estado atinge essa marca. No período atual, foram nove ocorrências; no ano passado, oito.
Os homicídios se concentraram da Sexta-Feira Santa até ontem (12). Na quinta, o feriadão começou em clima de paz, sem registro de homicídios. No início deste mês, até a queda do então secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, sucedido pelo coronel Alexandre Ramalho, a média diária de assassinatos era de 6,6. Já nas datas sagradas do cristianismo, houve uma queda considerável nessa média: 2,25 homicídios por dia.

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Este feriado tem sido um termômetro da quantidade de crimes em outras datas com folgas prolongadas. Em anos anteriores, o número chegava a ser mais que o dobro do que os registrados atualmente. Em 2018, aconteceram 17 crimes, e no ano anterior, 20. Em 2016, por sua vez, foram registrados 19 e, em 2015, 22.

OPERAÇÃO PÁSCOA LEVA 300 A DELEGACIAS

Na Operação Páscoa realizada pelas Polícias Militar e Civil em todo o Estado, 300 pessoas foram conduzidas às delegacias regionais; 12 criminosos que haviam fugido do sistema prisional foram recapturados; e mais de 11 mil unidades de diversos entorpecentes, como cocaína, crack, maconha, haxixe e ecstasy, foram apreendidas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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