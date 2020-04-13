Feriadão da Páscoa no ES tem menos de 10 homicídios pela 2ª vez em seis anos

Pelo segundo ano consecutivo, nos quatro dias do feriado da Páscoa (Quinta-Feira Santa até o Domingo de Páscoa), foram registrados, no total, menos de 10 assassinatos
no Espírito Santo. É também a segunda vez, nos últimos seis anos (2015-2020), que o Estado atinge essa marca. No período atual, foram nove ocorrências; no ano passado, oito.
Os homicídios se concentraram da Sexta-Feira Santa até ontem (12). Na quinta, o feriadão começou em clima de paz, sem registro de homicídios. No início deste mês, até a queda do então secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá
, sucedido pelo coronel Alexandre Ramalho
, a média diária de assassinatos era de 6,6. Já nas datas sagradas do cristianismo, houve uma queda considerável nessa média: 2,25 homicídios por dia.
Este feriado tem sido um termômetro da quantidade de crimes em outras datas com folgas prolongadas. Em anos anteriores, o número chegava a ser mais que o dobro do que os registrados atualmente. Em 2018, aconteceram 17 crimes, e no ano anterior, 20. Em 2016, por sua vez, foram registrados 19 e, em 2015, 22.