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Leonel Ximenes

Estudantes vão pagar por tour no Aeroporto de Vitória

Alunos terão 20% de desconto, sobre o preço de R$ 110 (individual), para conhecer os bastidores da operação no terminal aeroportuário

Públicado em 

26 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aviões no Aeroporto de Vitória
Aviões estacionados no Aeroporto de Vitória Crédito: Bruno Lopes
A carteirinha de estudante não decolou no Aeroporto de Vitória. É que os estudantes terão um desconto de apenas 20%, e não a tradicional meia-entrada, se quiserem participar do Tour Vitória Airport, uma visita guiada às instalações do terminal aeroportuário da Capital. O custo do passeio, sem o desconto, é R$ 110.
O tour é destinado às escolas, tem três horas de duração, e inclui visita guiada das turmas às principais áreas do aeroporto, inclusive ao pátio e aos bombeiros do aeródromo. Os estudantes também poderão conhecer o manejo da fauna no entorno do aeroporto. O passeio termina com um lanche e um presente.

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Inicialmente, a assessoria do Aeroporto de Vitória informou que as escolas filiadas ao Sinepe/ES, o sindicato das escolas particulares, teriam direito ao desconto de 20% no tour. A coluna indagou se as escolas públicas ficariam de fora da promoção. Algum tempo depois, a assessoria da Zurich Airport Brasil afirmou que o mesmo desconto seria concedido às unidades de ensino públicas.
As inscrições já estão abertas para turmas do ensino fundamental e médio que queiram participar do tour, chamado de “pedagógico” pela administração do aeroporto. O passeio é uma iniciativa da Zurich Airport Brasil, operadora do terminal. Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (48) 9651-0137, com a área de eventos.
Estudantes vão pagar por tour no Aeroporto de Vitória
O projeto já é realizado no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC), também administrado pela concessionária suíça, e no Aeroporto de Zurique. Mais informações sobre o tour no site https://vitoria-airport.com.br/tour-vix.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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