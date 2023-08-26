Estudantes vão pagar por tour no Aeroporto de Vitória

Aviões estacionados no Aeroporto de Vitória Crédito: Bruno Lopes

A carteirinha de estudante não decolou no Aeroporto de Vitória . É que os estudantes terão um desconto de apenas 20%, e não a tradicional meia-entrada, se quiserem participar do Tour Vitória Airport, uma visita guiada às instalações do terminal aeroportuário da Capital. O custo do passeio, sem o desconto, é R$ 110.

O tour é destinado às escolas, tem três horas de duração, e inclui visita guiada das turmas às principais áreas do aeroporto, inclusive ao pátio e aos bombeiros do aeródromo. Os estudantes também poderão conhecer o manejo da fauna no entorno do aeroporto. O passeio termina com um lanche e um presente.

Inicialmente, a assessoria do Aeroporto de Vitória informou que as escolas filiadas ao Sinepe/ES, o sindicato das escolas particulares, teriam direito ao desconto de 20% no tour. A coluna indagou se as escolas públicas ficariam de fora da promoção. Algum tempo depois, a assessoria da Zurich Airport Brasil afirmou que o mesmo desconto seria concedido às unidades de ensino públicas.

As inscrições já estão abertas para turmas do ensino fundamental e médio que queiram participar do tour, chamado de “pedagógico” pela administração do aeroporto. O passeio é uma iniciativa da Zurich Airport Brasil, operadora do terminal. Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (48) 9651-0137, com a área de eventos.

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