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Leonel Ximenes

Estado terá um 7 de Setembro diferente. E com novidades

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia de Covid-19, festa cívica sofrerá adaptações

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:18

Públicado em 

18 ago 2021 às 17:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Solenidade restrita marca celebração do dia 7 de setembro
Solenidade restrita, no 38º BI, marcou a celebração do dia 7 de Setembro do ano passado Crédito: Hélio Filho | Secom
Por causa da pandemia de Covid-19, e pelo segundo ano consecutivo, não será realizado o tradicional desfile militar e civil de 7 de Setembro em Vitória. Mas para a maior data cívica do país não passar em branco,  de acordo com o que apurou a coluna, o governo do Estado resolveu fazer algumas adaptações na festa.
A solenidade será realizada no 38º Batalhão de Infantaria (BI), na Prainha, em Vila Velha, como ocorreu no ano passado, só que para um público um pouco maior: em torno de 100 pessoas.
Haverá novamente um desfile aéreo com as aeronaves do Notaer, que após passarem pelo 38º BI para as autoridades, entre elas, o governador Renato Casagrande (PSB), vão percorrer as orlas de Vitória e Vila Velha.
A novidade é que neste ano haverá um desfile marítimo, com embarcações da Marinha, da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros.

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Até a tarde desta quarta-feira (18) a Prefeitura de Vitória estava na expectativa e aguardava um comunicado oficial do governo do Estado sobre o desfile na Capital. Em conversa com a coluna, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que já estava preparado para o evento comemorativo à Independência do Brasil.
“Já coloquei o cerimonial e toda equipe à disposição. Ainda dá tempo de realizar”, enfatizou Pazolini, que tem a opinião de que o desfile poderia acontecer em uma proporção menor, com menos participantes.

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Para o próximo dia 7, aliados do presidente Bolsonaro prometem se mobilizar em todo o país para promover manifestações. Entre outras pautas antidemocráticas, alguns grupos mais radicais de apoio ao governo estão pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Opositores ao presidente anunciaram que também vão promover manifestações em todo o país, principalmente na Avenida Paulista, em São Paulo, no mesmo local onde grupos de extrema direita prometem fazer atos de apoio ao governo federal.
Em Brasília, o Ministério da Defesa já anunciou que, por causa da situação sanitária do país, que sofre uma ameaça da variante Delta da Covid, neste ano não será realizado o tradicional desfile militar no Eixão da capital federal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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