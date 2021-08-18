Estado terá um 7 de Setembro diferente. E com novidades

Solenidade restrita, no 38º BI, marcou a celebração do dia 7 de Setembro do ano passado Crédito: Hélio Filho | Secom

Por causa da pandemia de Covid-19 , e pelo segundo ano consecutivo, não será realizado o tradicional desfile militar e civil de 7 de Setembro em Vitória. Mas para a maior data cívica do país não passar em branco, de acordo com o que apurou a coluna, o governo do Estado resolveu fazer algumas adaptações na festa.

A solenidade será realizada no 38º Batalhão de Infantaria (BI), na Prainha, em Vila Velha, como ocorreu no ano passado , só que para um público um pouco maior: em torno de 100 pessoas.

Haverá novamente um desfile aéreo com as aeronaves do Notaer, que após passarem pelo 38º BI para as autoridades, entre elas, o governador Renato Casagrande (PSB), vão percorrer as orlas de Vitória e Vila Velha.

A novidade é que neste ano haverá um desfile marítimo, com embarcações da Marinha, da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros.

Até a tarde desta quarta-feira (18) a Prefeitura de Vitória estava na expectativa e aguardava um comunicado oficial do governo do Estado sobre o desfile na Capital. Em conversa com a coluna, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que já estava preparado para o evento comemorativo à Independência do Brasil.

“Já coloquei o cerimonial e toda equipe à disposição. Ainda dá tempo de realizar”, enfatizou Pazolini, que tem a opinião de que o desfile poderia acontecer em uma proporção menor, com menos participantes.

Para o próximo dia 7, aliados do presidente Bolsonaro prometem se mobilizar em todo o país para promover manifestações. Entre outras pautas antidemocráticas, alguns grupos mais radicais de apoio ao governo estão pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Opositores ao presidente anunciaram que também vão promover manifestações em todo o país, principalmente na Avenida Paulista, em São Paulo, no mesmo local onde grupos de extrema direita prometem fazer atos de apoio ao governo federal.