Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES tem um parto de meninas entre 10 e 14 anos a cada 30 horas

Segundo o Ministério da Saúde, somente no ano passado 283 garotas nessa faixa etária deram à luz

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mães adolescentes acabam, por vezes, exercendo menos direitos básicos, como educação, saúde, lazer e trabalho.
Mães adolescentes acabam, por vezes, exercendo menos direitos básicos, como educação, saúde, lazer e trabalho Crédito: Divulgação
gravidez de meninas com idade entre 10 e 14 anos é mais comum do que se possa imaginar no Espírito Santo. Somente no ano passado, 283 garotas nessa faixa etária deram à luz, segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Trata-se de praticamente um parto desse tipo a cada 30 horas.
As cidades que lideraram esses partos foram Vila Velha e Cariacica, cada uma com 30 procedimentos desse tipo. Em seguida estão Vitória (29) e São Mateus (28). Essa realidade, de partos de meninas tão jovens, aconteceu em 61 dos 78 municípios capixabas.
A intervenção abortiva, de meninas com idade entre 10 e 14 anos, aconteceu cinco vezes, de janeiro a junho de 2020, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Dois foram em Vitória e os demais em Ibiraçu,
Diante de casos reiterados de violência sexual e que têm provocado gravidezes em crianças e adolescentes, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), aprovou uma reunião conjunta com a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente , liderada por Lorenzo Pazolini (Republicanos), na próxima quarta-feira (9), às 14 horas.

Veja Também

Capitais com mais gravidez na adolescência têm menor cobertura de creche

Pediatra explica riscos físicos e psicológicos de gravidez aos 10 anos

Médicos interrompem gravidez de menina de 10 anos estuprada no ES

BRASIL ACIMA DA MÉDIA MUNDIAL

A taxa de fecundidade no Brasil entre meninas de 15 e 19 anos é de 62 a cada mil bebês nascidos vivos, acima da média mundial que é de 44 a cada mil, segundo o último relatório do Fundo de População da ONU (UNFPA). Ao ano, mais de 430 mil bebês nascem de mães adolescentes no país.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Vila Velha Sistema Único de Saúde (SUS)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri
Imagem de destaque
Baunilha na perfumaria: entenda por que a nota mais clássica voltou a ser tendência
Ana Candiotto, tenista brasileira
Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados