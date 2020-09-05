ES tem um parto de meninas entre 10 e 14 anos a cada 30 horas

As cidades que lideraram esses partos foram Vila Velha e Cariacica, cada uma com 30 procedimentos desse tipo. Em seguida estão Vitória (29) e São Mateus (28). Essa realidade, de partos de meninas tão jovens, aconteceu em 61 dos 78 municípios capixabas.
A intervenção abortiva, de meninas com idade entre 10 e 14 anos, aconteceu cinco vezes, de janeiro a junho de 2020, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH/SUS). Dois foram em Vitória e os demais em Ibiraçu,
Diante de casos reiterados de violência sexual e que têm provocado gravidezes em crianças e adolescentes, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), aprovou uma reunião conjunta com a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente , liderada por Lorenzo Pazolini (Republicanos), na próxima quarta-feira (9), às 14 horas.
A taxa de fecundidade no Brasil entre meninas de 15 e 19 anos é de 62 a cada mil bebês nascidos vivos, acima da média mundial que é de 44 a cada mil, segundo o último relatório do Fundo de População da ONU (UNFPA). Ao ano, mais de 430 mil bebês nascem de mães adolescentes no país.