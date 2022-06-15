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Leonel Ximenes

ES lidera ranking de mortes por consumo de álcool no Brasil

Índice do Espírito Santo é de 37,9 mortes por 100 mil habitantes, acima do padrão nacional, que é de 31,5

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 15:46

Públicado em 

15 jun 2022 às 15:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Os homens são maioria das vítimas do uso abusivo de bebidas alcoólicas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após dois anos, o Espírito Santo retornou ao primeiro lugar, dividindo a liderança com Sergipe, entre os Estados com as maiores taxas de mortes relacionadas ao consumo de álcool no Brasil, com uma taxa de 37,9 óbitos atribuíveis ao álcool por 100 mil habitantes, acima do índice nacional (31,5).
Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), referência nacional sobre o tema, a maioria das vítimas são homens (77%), e 51% desses óbitos ocorreram entre pessoas com 55 anos ou mais.
As principais causas dos óbitos atribuíveis ao álcool, no Estado, são: acidente de trânsito (16,7%), cirrose hepática (15,9%), violência interpessoal (13,4%) e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (13%).

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Também chama a atenção o aumento no número de mortes totalmente atribuíveis ao álcool, ou seja, agravos à saúde que poderiam ser 100% prevenidos se não houvesse o consumo de álcool. No Espírito Santo, em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, houve um crescimento de 43% dos casos, em relação a 2019, passando de 142 óbitos para 205. No Brasil, essa ampliação foi de 24% (de 6.594 para 8.169 óbitos).
Ainda segundo a 4ª edição da publicação “Álcool e a Saúde dos Brasileiros – Panorama 2022” - da Cisa, no caso de internações atribuíveis ao álcool, o ES é o sétimo Estado em hospitalizações por grupo de 100 mil habitantes, com índice de 179,5, bem acima também do nacional (155 internações relacionadas ao uso de álcool por 100 mil habitantes).

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Em relação ao consumo abusivo de álcool nas capitais, Vitória destaca-se como a segunda em prevalência entre a população (23,3% da população relatou uso abusivo) e terceira entre os homens (32,6% dos homens disseram consumir álcool de forma abusiva), em 2021, de acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2021).
“Esse é um dos padrões de consumo mais perigosos à saúde e está relacionado a maior risco de prejuízos imediatos, como intoxicação alcoólica (ressaca), quedas, envolvimento em brigas, sexo desprotegido e amnésia alcoólica. Se frequente, pode aumentar o impacto negativo do álcool em diversos órgãos e sistemas, especialmente no trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, sistema nervoso e sistema cardiovascular”, alerta Arthur Guerra, psiquiatra e presidente executivo do Cisa.

Saiba o que significa o consumo abusivo de álcool

O consumo abusivo de álcool também é conhecido como Beber Pesado Episódico (BPE), ou seja, refere-se à ingestão de grande volume de álcool em um período curto de tempo. O BPE corresponde à ingestão de cinco ou mais doses (homens) ou quatro ou mais doses (mulheres) em uma única ocasião, pelo menos uma vez no último mês. Uma dose padrão de álcool equivale a 14g de álcool puro, o que corresponde a 350 ml (uma lata) de cerveja, 150 ml (uma taça) de vinho ou 45 ml (shot) de destilado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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