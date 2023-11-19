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Leonel Ximenes

ES e Portugal: separados pelo oceano, unidos pela cultura

Cidade capixaba e portuguesa assinam acordo de cooperação nas áreas econômica e cultural

Públicado em 

19 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ribeira Grande, nos Açores, cidade coirmã de Viana
Ribeira Grande, nos Açores, cidade coirmã de Viana Crédito: PMV
A história mostra como os laços de Viana com os Açores estão interligados. Desde 1813, com a chegada de 53 famílias açorianas, a cidade capixaba foi estabelecida e se desenvolveu com as marcas das tradições, da arquitetura e do modo de vida da ilha portuguesa.
E essa coirmandade foi celebrada nesta sexta-feira (17), com a assinatura, no Arquipélago dos Açores, do Acordo de Cooperação e Geminação entre as duas cidades, pelo prefeito Wanderson Bueno (Viana) e o presidente de Câmara (prefeito) da cidade de Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio.
O acordo prevê a criação de uma Câmara de Comércio expandindo ações voltadas para desenvolvimento econômico, incluindo investimentos internacionais e comércio de bens e serviços, bem como o desenvolvimento social abrangendo oportunidades de trabalho internacional para os vianenses, intercâmbios educativos e especialmente o turismo e a cultura ao resgatar as origens coloniais açorianas da cidade capixaba.
O prefeito de Viana. Wanderson Bueno (à esquerda), e o presidente da Câmara de Ribeira Grande, Alexandre Branco Gaudêncio
O prefeito de Viana. Wanderson Bueno (à esquerda), e o presidente da Câmara de Ribeira Grande, Alexandre Branco Gaudêncio Crédito: PMV
Neste acordo está incluída a participação ativa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) fortalecendo o compartilhamento de conhecimentos técnicos e iniciativas sustentáveis entre as duas cidades.
Açores, um belo conjunto de ilhas no Oceano Atlântico, está em amplo crescimento e vai receber 600 milhões de euros em investimentos pela União Europeia. Isso sinaliza um ambiente de negócios favorável para investimentos e parcerias com o município capixaba. Viana estará, assim, abrindo ainda mais oportunidades para investidores, empresários e trabalhadores.
Navegar é preciso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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