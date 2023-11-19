ES e Portugal: separados pelo oceano, unidos pela cultura

Ribeira Grande, nos Açores, cidade coirmã de Viana Crédito: PMV

A história mostra como os laços de Viana com os Açores estão interligados. Desde 1813, com a chegada de 53 famílias açorianas, a cidade capixaba foi estabelecida e se desenvolveu com as marcas das tradições, da arquitetura e do modo de vida da ilha portuguesa.

E essa coirmandade foi celebrada nesta sexta-feira (17), com a assinatura, no Arquipélago dos Açores, do Acordo de Cooperação e Geminação entre as duas cidades, pelo prefeito Wanderson Bueno (Viana) e o presidente de Câmara (prefeito) da cidade de Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio.

O acordo prevê a criação de uma Câmara de Comércio expandindo ações voltadas para desenvolvimento econômico, incluindo investimentos internacionais e comércio de bens e serviços, bem como o desenvolvimento social abrangendo oportunidades de trabalho internacional para os vianenses, intercâmbios educativos e especialmente o turismo e a cultura ao resgatar as origens coloniais açorianas da cidade capixaba.

O prefeito de Viana. Wanderson Bueno (à esquerda), e o presidente da Câmara de Ribeira Grande, Alexandre Branco Gaudêncio Crédito: PMV

Neste acordo está incluída a participação ativa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) fortalecendo o compartilhamento de conhecimentos técnicos e iniciativas sustentáveis entre as duas cidades.

Açores, um belo conjunto de ilhas no Oceano Atlântico, está em amplo crescimento e vai receber 600 milhões de euros em investimentos pela União Europeia. Isso sinaliza um ambiente de negócios favorável para investimentos e parcerias com o município capixaba. Viana estará, assim, abrindo ainda mais oportunidades para investidores, empresários e trabalhadores.