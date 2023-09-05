ES caça chefões do crime capixaba no Rio de Janeiro

O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, embarcou, nesta manhã de terça-feira (5), rumo ao Rio de Janeiro
, para uma visita oficial às Secretarias das Polícias Militar e Civil. O objetivo é buscar aproximação e integração para captura de líderes de organizações criminosas capixabas que estariam escondidos em comunidades do Estado vizinho.
O subsecretário de Inteligência da Sesp
, delegado José Monteiro Júnior, que acompanha o secretário Ramalho, apresentou um relatório com um “raio-x” do crime no Espírito Santo. No levantamento, estão os nomes dos bandidos em que há mais interesse na captura, como Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, além de Luan Gomes Faria, o Luan Vera, e Gabriel Augusto dos Santos, o Blaid.
Esta é mais uma ação da Sesp em busca de apoio dos Estados vizinhos para prender criminosos importantes, além de tentar frear a entrada de armas e drogas em território capixaba. Recentemente, o secretário Alexandre Ramalho esteve em Brasília, no Ministério da Justiça
, com o objetivo de acertar operações integradas nas divisas.
Nesta segunda-feira (4), em visita ao Espírito Santo
, o ministro Flávio Dino assinou o termo de cooperação técnica, para homologar essas ações conjuntas, autorizando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a reforçar o planejamento de fiscalização das entradas da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, via rodovias federais, para o Espírito Santo.
“Estamos buscando fechar ainda mais o cerco contra esses criminosos. Fizemos muitas operações exitosas na Grande Vitória, onde estão sediadas as organizações criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes, inclusive com prisões de bandidos com um grau alto na hierarquia dessas facções. Porém, sabemos que temos lideranças escondidas em comunidades do Rio de Janeiro", afirma o secretário Alexandre Ramalho.