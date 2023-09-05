Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES caça chefões do crime capixaba no Rio de Janeiro

Sesp levou ao Estado vizinho lista dos líderes criminosos que estariam escondidos em comunidades do território fluminense

Públicado em 

05 set 2023 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública Crédito: Sesp/Divulgação
O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, embarcou, nesta manhã de terça-feira (5), rumo ao Rio de Janeiro, para uma visita oficial às Secretarias das Polícias Militar e Civil. O objetivo é buscar aproximação e integração para captura de líderes de organizações criminosas capixabas que estariam escondidos em comunidades do Estado vizinho.
O subsecretário de Inteligência da Sesp, delegado José Monteiro Júnior, que acompanha o secretário Ramalho, apresentou um relatório com um “raio-x” do crime no Espírito Santo. No levantamento, estão os nomes dos bandidos em que há mais interesse na captura, como Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, além de Luan Gomes Faria, o Luan Vera, e Gabriel Augusto dos Santos, o Blaid.
"Agora, o objetivo é alcançar e prender essas pessoas, que de longe causam tantos problemas no Espírito Santo. Vamos atrás de todos, com inteligência e trabalho integrado"
Coronel Alexandre Ramalho - Cargo do Autor
Esta é mais uma ação da Sesp em busca de apoio dos Estados vizinhos para prender criminosos importantes, além de tentar frear a entrada de armas e drogas em território capixaba. Recentemente, o secretário Alexandre Ramalho esteve em Brasília, no Ministério da Justiça, com o objetivo de acertar operações integradas nas divisas.
Nesta segunda-feira (4), em visita ao Espírito Santo, o ministro Flávio Dino assinou o termo de cooperação técnica, para homologar essas ações conjuntas, autorizando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a reforçar o planejamento de fiscalização das entradas da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, via rodovias federais, para o Espírito Santo.
“Estamos buscando fechar ainda mais o cerco contra esses criminosos. Fizemos muitas operações exitosas na Grande Vitória, onde estão sediadas as organizações criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes, inclusive com prisões de bandidos com um grau alto na hierarquia dessas facções. Porém, sabemos que temos lideranças escondidas em comunidades do Rio de Janeiro", afirma o secretário Alexandre Ramalho.

Veja Também

18 cidades sem homicídios em 2023: conheça os territórios de paz no ES

ES fecha agosto com menor número de homicídios desde 1996

Bairro da Serra teve 157 roubos a ônibus em apenas sete meses

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Sesp Crimes Coronel Alexandre Ramalho Facções Criminosas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados