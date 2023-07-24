ES vai receber R$ 38,2 milhões da União para investir na segurança pública

A maior parte do montante provém do FNSP, que estabelece a distribuição de R$ 35,3 milhões ao Estado, o que corresponde a 3,5% do valor total do fundo, que chega a R$ 1 bilhão. A previsão é de que metade desse valor seja repassada em agosto e o restante até o fim deste ano.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

O objetivo da União é que os governos estaduais invistam esses recursos em projetos para qualificação de policiais e bombeiros, modernização de sistemas eletrônicos, programas de policiamento comunitário e de prevenção à violência, por exemplo.

A distribuição dos recursos levou em consideração o tamanho da população de cada Estado, com o critério de que nenhum receba menos que 3,5% do total repassado.

O Espírito Santo ainda vai receber R$ 2,87 milhões por meio do Escola Segura, programa criado para reforçar a segurança nas unidades de ensino após os casos de ataques armados ocorridos nos últimos meses.

O valor vai ser dividido por três municípios capixabas que tiveram projetos aprovados no edital do programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para investimento em ações de prevenção, rondas, qualificação de profissionais da área de segurança, pesquisas e monitoramento cibernético.