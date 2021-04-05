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Leonel Ximenes

Entidades divulgam manifesto e pedem lockdown em Guarapari

No nota pública, 20 entidades da sociedade civil alertam para a gravidade da pandemia de Covid-19 na cidade

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:49

Públicado em 

05 abr 2021 às 18:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarapari: segundo o Painel Covid-19, o município tem 259 óbitos e 11.487 casos confirmados da doença
Segundo o Painel Covid-19, Guarapari tem 259 óbitos e 11.487 casos confirmados da doença Crédito: Marcelo Moryan
Uma nota pública, assinada por 20 entidades da sociedade civil, pede que a prefeitura decrete lockdown em Guarapari por causa da gravidade da pandemia de Covid-19 na cidade. As entidades cobram também da prefeitura medidas compensatórias, sociais e econômicas, para que os cidadãos possam ficar em casa e sobreviver financeiramente.
“Atualmente o município de Guarapari contabiliza mais de 11.206 casos, com 50 hospitalizados e registra 250 mortes. Não temos hospital na cidade para suportar essa demanda e já estamos enfrentando a falta de remédios nas unidades de saúde, como foi denunciado por um parlamentar do legislativo municipal”, alerta um trecho do documento.
Na nota pública, as entidades, incluindo sindicatos, representações do movimento estudantil e um partido político, o PT, acusam a própria prefeitura de não estar respeitando as medidas sanitárias necessárias para enfrentar a pandemia.
“Em órgãos da própria prefeitura os servidores não recebem orientação de seus gestores e chefes para seguir as recomendações sanitárias. A administração municipal promove a aglomeração e descumpre a orientação do Ministério Público Estadual, que sugere que os serviços não essenciais sejam realizados de forma remota (home office), expondo [a prefeitura] os servidores públicos ao risco de contágio.”
O documento relaciona outras possíveis omissões por parte da prefeitura, como o não incentivo do uso de máscara e álcool em gel e a não fiscalização do comércio local para que cumpra as regras sanitárias e as restrições constantes nos decretos estaduais, “sobrecarregando os poucos agentes fiscais que se empenham na fiscalização”.

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As entidades também responsabilizam o prefeito Edson Magalhães (PSDB) pelas mortes que aconteceram no município em decorrência da Covid. “Quantos guaraparienses o prefeito pretende enterrar até tomar uma postura e adotar ações eficientes e eficazes para o enfrentamento da pandemia no município? Tenha responsabilidade e decrete o lockdown, pela vida dos guaraparienses”, finaliza a nota pública.
Guarapari está classificada como de risco extremo para o coronavírus. Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) desta segunda-feira (5), até agora o município tem 259 óbitos e 11.487 casos confirmados da doença.

PREFEITURA PROCURADA

Conheça as 20 entidades que assinam a nota

 CUT-ES, Sindijornalistas ES (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do ES; Senge (Sindicato dos Engenheiros do ES); Sintec (Sindicato dos Técnicos Industriais do ES); Sintestes (Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do ES); Secohtuh (Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes, Condomínios, Turismo e Hospitalidade da Região Sul do Estado; Anatest (Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho); Assopaes (Associação de Pais de Alunos do ES); PT-Guarapari; UBM (União Brasileira de Mulheres- Guarapari; UNE (União Nacional dos Estudantes); Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas); GRB (Grêmio Rui Barbosa - Ifes Vitória); Grêmio MLF (Grêmio Marcílio Lieberenz Falleiros - Ifes Guarapari); Policiais Antifascismo-ES, Coletivo Mulheres que Lutam; Coletivo Pega a Visão, Meu Irmão; Movimento Reconquistar a Ubes; Movimento Kizomba; JAE (Juventude da Articulação de Esquerda).

Atualização

05/04/2021 - 10:10
Às 21h40 desta segunda a assessoria de comunicação da Prefeitura da Guarapari enviou à coluna a seguinte nota: "A Prefeitura de Guarapari informa que vem seguindo na íntegra todas as determinações definidas pelo governo do Estado e, além disso, realizou outras medidas como a proibição de ônibus/vans de turismo na cidade. 


O Ambulatório de Síndromes Gripais da Unidade de Pronto-Atendimento de Guarapari (UPA) foi ampliado para atender à demanda e, além disso, quatro Unidades de Saúde estão  realizando teste rápido de Covid-19 e atendendo os casos com sintomas leves. 


Mesmo diante da situação de pandemia da Covid-19, em que Estados e municípios enfrentam dificuldades para conseguir comprar medicamentos e materiais hospitalares, Guarapari alcançou 87,15% de cobertura da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), ou seja, de 179 medicamentos da lista, o município possui 156 para atender à demanda da população.



Os setores administrativos da prefeitura estão trabalhando em sistema de rodízio para evitar aglomerações nos locais de trabalho e os setores de atendimento ao público estão funcionando por critério de agendamento. Álcool em gel são disponibilizados em todos os setores, desde o início da pandemia, e todos os funcionários foram devidamente orientados. 


Campanhas de conscientização acontecem em áreas públicas desde o início da pandemia, além disso, a Secretaria de Postura e Trânsito (Septran)  tem realizado ações contínuas com Polícia Militar, Bombeiros e Vigilância Sanitária Municipal e mesmo encontrado resistência por parte dos comerciantes, as equipes estão atuando em termos de orientação e até interdição do  comércio.


A Equipe de Salvamento Marítimo, em parceria com Corpo de Bombeiros, está realizando ações de conscientização nas orlas da cidade. Ou seja, o município tem somado todos os esforços para combater a doença e mesmo diante de todas essas ações realizadas pelo município, nada terá efeito sem a colaboração da população."



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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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