Entidades divulgam manifesto e pedem lockdown em Guarapari









O Ambulatório de Síndromes Gripais da Unidade de Pronto-Atendimento de Guarapari (UPA) foi ampliado para atender à demanda e, além disso, quatro Unidades de Saúde estão realizando teste rápido de Covid-19 e atendendo os casos com sintomas leves.









Mesmo diante da situação de pandemia da Covid-19, em que Estados e municípios enfrentam dificuldades para conseguir comprar medicamentos e materiais hospitalares, Guarapari alcançou 87,15% de cobertura da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), ou seja, de 179 medicamentos da lista, o município possui 156 para atender à demanda da população.













Os setores administrativos da prefeitura estão trabalhando em sistema de rodízio para evitar aglomerações nos locais de trabalho e os setores de atendimento ao público estão funcionando por critério de agendamento. Álcool em gel são disponibilizados em todos os setores, desde o início da pandemia, e todos os funcionários foram devidamente orientados.









Campanhas de conscientização acontecem em áreas públicas desde o início da pandemia, além disso, a Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) tem realizado ações contínuas com Polícia Militar, Bombeiros e Vigilância Sanitária Municipal e mesmo encontrado resistência por parte dos comerciantes, as equipes estão atuando em termos de orientação e até interdição do comércio.









A Equipe de Salvamento Marítimo, em parceria com Corpo de Bombeiros, está realizando ações de conscientização nas orlas da cidade. Ou seja, o município tem somado todos os esforços para combater a doença e mesmo diante de todas essas ações realizadas pelo município, nada terá efeito sem a colaboração da população."













Às 21h40 desta segunda a assessoria de comunicação da Prefeitura da Guarapari enviou à coluna a seguinte nota: "A Prefeitura de Guarapari informa que vem seguindo na íntegra todas as determinações definidas pelo governo do Estado e, além disso, realizou outras medidas como a proibição de ônibus/vans de turismo na cidade.