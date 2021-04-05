Entidades divulgam manifesto e pedem lockdown em Guarapari

PREFEITURA PROCURADA
Conheça as 20 entidades que assinam a nota
CUT-ES, Sindijornalistas ES (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do ES; Senge (Sindicato dos Engenheiros do ES); Sintec (Sindicato dos Técnicos Industriais do ES); Sintestes (Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do ES); Secohtuh (Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes, Condomínios, Turismo e Hospitalidade da Região Sul do Estado; Anatest (Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho); Assopaes (Associação de Pais de Alunos do ES); PT-Guarapari; UBM (União Brasileira de Mulheres- Guarapari; UNE (União Nacional dos Estudantes); Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas); GRB (Grêmio Rui Barbosa - Ifes Vitória); Grêmio MLF (Grêmio Marcílio Lieberenz Falleiros - Ifes Guarapari); Policiais Antifascismo-ES, Coletivo Mulheres que Lutam; Coletivo Pega a Visão, Meu Irmão; Movimento Reconquistar a Ubes; Movimento Kizomba; JAE (Juventude da Articulação de Esquerda).