Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Empresário do ES está preso acusado de ser laranja do tráfico

João Alfonso da Silva, ex-presidente do Conselho Estadual do Turismo (Contures) e ex-presidente do ES Convention & Visitors Bureau, está detido desde 2 de dezembro

Públicado em 

05 fev 2021 às 19:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João Alfonso da Silva teve pedido de habeas corpus recusado pelo STF
João Alfonso da Silva teve pedido de habeas corpus recusado pelo STF Crédito: Reprodução do Facebook
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, no último dia 26, o pedido de habeas corpus em favor do empresário João Alfonso da Silva, ex-presidente do Conselho Estadual do Turismo (Contures) e ex-presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.
João Alfonso está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, desde o dia 2 de dezembro do ano passado, acusado de envolvimento nas atividades criminosas do seu irmão, Jorge Luís da Silva, conhecido por “Bolão”, que está preso numa penitenciária federal em Mato Grosso do Sul sob a acusação de tráfico internacional de drogas
Empresário do ES está preso acusado de ser laranja do tráfico
Segundo o site Campo Grande News, João Alfonso, e um outro parente seriam laranjas de Bolão e foram presos na Operação Areia Branca, deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo. Eles são acusados de usar um areeiro para lavagem do dinheiro do tráfico.
Em seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes cita a representação da autoridade policial, que relata que João Alfonso da Silva atuava como testa de ferro de Jorge Luís, além de ser operador de bens e valores do irmão.
“Ficou explicitada durante os períodos de interceptação do alvo, sendo ele o responsável por aplicar e ocultar o dinheiro ilícito do tráfico de drogas da organização no Espírito Santo e Rio de Janeiro, pelo menos. João tem contato frequente com Jorge Luís para tratar de como proceder em algumas ocasiões relacionadas a bens, investimentos e sustento da família”, diz a representação do delegado do caso citada pelo ministro do STF.

Veja Também

Homem ameaçado de morte pelo tráfico pediu para ser preso em Vitória

Ainda segundo o inquérito policial, João Alfonso tinha total conhecimento das atividades ilícitas do irmão: “[Ele] participa da organização criminosa na lavagem de dinheiro, uma vez que é proprietário de ao menos duas empresas utilizadas para o recebimento e envio de valores aos envolvidos na Organização Criminosa (Orcrim), a Studio Brasil Companhia de Eventos e Studium Locações Ltda”.

ENTENDA O CASO

Inicialmente, o delegado de polícia chegou a pedir a prisão preventiva de João Alfonso, mas o juiz negou. O Ministério Público então recorreu, e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região mandou prender o empresário. Após a prisão, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu que não era caso para liminar. A defesa então recorreu novamente, desta vez ao Supremo Tribunal Federal. No STF, o relator Alexandre Moraes entendeu que não houve ilegalidade na prisão e negou o habeas corpus pedido pela defesa do empresário.
Nascido em Corumbá (MS), João Alfonso é um empresário muito conhecido e bem relacionado no Espírito Santo e sempre teve atuação destacada em órgãos promotores do turismo no Estado, como o Convention, que é privado, e o Contures.
O Contures é um órgão colegiado, em nível de direção superior, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Tem caráter consultivo e propositivo, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento sustentável da atividade turística no Estado.

O OUTRO LADO

A coluna conseguiu falar com o advogado Sebastião Rivelino de Souza Amaral, que defende João Alfonso da Silva. O advogado confirmou que seu cliente está preso, mas pediu que a coluna ligasse para ele, depois de 10 minutos do contato inicial. Amaral disse que iria pedir autorização à família do empresário para se pronunciar sobre o caso.
Conforme combinado, a coluna ligou, por três vezes, mas ninguém atendeu ao telefone. Também foi enviada uma mensagem para o WhatsApp do advogado, mas não houve resposta. Se o advogado se pronunciar, a coluna será atualizada com a posição dele.

Veja Também

Polícia prende chefe do tráfico de drogas do bairro Romão, em Vitória

Condenado por tráfico e suspeito de homicídio em MG é preso no ES

Entregador de lanches de 17 anos usava o trabalho para o tráfico no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

STF Turismo no ES STJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados