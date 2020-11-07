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Leonel Ximenes

Eleições no ES vão mobilizar mais de 40 mil pessoas no domingo (15)

Esse quantitativo atenderá os 2.810.132 eleitores aptos a votar nos 78 municípios

Públicado em 

07 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urnas eletrônicas
Servidor do TRE-ES prepara urnas eletrônicas para a eleição 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
Faltando oito dias para o primeiro turno de votação (15/11), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) vai mobilizar 40.632 pessoas para o pleito, entre mesários, servidores e colaboradores. Esse quantitativo atenderá os 2.810.132 eleitores aptos a votar nos 78 municípios do Estado.
Serão 40.393 mesários e colaboradores e 239 servidores da Justiça Eleitoral atuando antes mesmo do início do horário de votação, marcado para as 7h, e seguindo após o encerramento do pleito, marcado para as 17h.
Apesar do desafio imposto pela pandemia, o planejamento do TRE-ES se manteve praticamente igual ao das eleições em 2018. A diferença em 2020 é a adoção do protocolo sanitário prescrito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos eleitores e o distanciamento social para evitar o contágio do vírus e a formação de aglomeração. O TRE-ES recebeu a doação de milhares de kits com máscaras, protetores faciais e frascos de álcool em gel, que serão distribuídos para os mesários.

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Durante o domingo, na sede do Tribunal será realizada, em tempo real, a autoria das urnas eletrônicas, uma votação paralela em urnas escolhidas aleatoriamente e que demonstram a transparência do processo de votação.
O TRE-ES não faz uma estimativa de horário para a totalização dos votos no Estado. A exemplo de eleições anteriores, o Tribunal não faz uma previsão do resultado e destaca que o "trabalho será realizado com cuidado e celeridade, focando na transparência da apuração".
Nesta reta final, a Justiça Eleitoral aposta na tecnologia para agilizar a vida do eleitor e evitar as aglomerações e reforçará o uso do e-Título, aplicativo que serve como documento de identificação eleitoral e justificativa para quem não poderá votar.
Dos 2.810.132 eleitores, apenas 54.407 baixaram o e-Título. O aplicativo apresenta a foto dos eleitores que fizeram biometria e contém informações importantes como o local de votação (com endereço), a situação do eleitor e, a novidade deste ano, a possibilidade de justificativa de voto para quem não puder comparecer em seu colégio eleitoral, por meio do serviço Justifica, que foi desenvolvido pelo TRE-ES e será utilizado em todo o Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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