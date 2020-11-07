Eleições no ES vão mobilizar mais de 40 mil pessoas no domingo (15)

Servidor do TRE-ES prepara urnas eletrônicas para a eleição 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Faltando oito dias para o primeiro turno de votação (15/11) , o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) vai mobilizar 40.632 pessoas para o pleito, entre mesários, servidores e colaboradores. Esse quantitativo atenderá os 2.810.132 eleitores aptos a votar nos 78 municípios do Estado.

Serão 40.393 mesários e colaboradores e 239 servidores da Justiça Eleitoral atuando antes mesmo do início do horário de votação, marcado para as 7h, e seguindo após o encerramento do pleito, marcado para as 17h.

Apesar do desafio imposto pela pandemia , o planejamento do TRE-ES se manteve praticamente igual ao das eleições em 2018. A diferença em 2020 é a adoção do protocolo sanitário prescrito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos eleitores e o distanciamento social para evitar o contágio do vírus e a formação de aglomeração. O TRE-ES recebeu a doação de milhares de kits com máscaras, protetores faciais e frascos de álcool em gel, que serão distribuídos para os mesários.

Durante o domingo, na sede do Tribunal será realizada, em tempo real, a autoria das urnas eletrônicas, uma votação paralela em urnas escolhidas aleatoriamente e que demonstram a transparência do processo de votação.

O TRE-ES não faz uma estimativa de horário para a totalização dos votos no Estado. A exemplo de eleições anteriores, o Tribunal não faz uma previsão do resultado e destaca que o "trabalho será realizado com cuidado e celeridade, focando na transparência da apuração".

Nesta reta final, a Justiça Eleitoral aposta na tecnologia para agilizar a vida do eleitor e evitar as aglomerações e reforçará o uso do e-Título, aplicativo que serve como documento de identificação eleitoral e justificativa para quem não poderá votar.