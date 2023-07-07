Eleição na Serra: a guinada ideológica radical de Audifax

Esqueça o passado de centro-esquerda de Audifax Barcelos
, que foi prefeito da Serra pelo PDT e pela Rede e deputado federal pelo PSB. Sem espaço à esquerda e ao centro, ele está diante de dois dilemas: ser ou não candidato a prefeito no ano que vem e escolher sua nova agremiação partidária, que deverá ser de direita.
Segundo a coluna apurou, Audifax está propenso a se filiar a um dos dois partidos que o convidaram para suas fileiras, o PL e o PP. Para ele, a legenda do ex-presidente da República é a opção mais conveniente por ter muito peso político-eleitoral, apesar de ter a marca do radicalismo de extrema-direita do bolsonarismo.
O PP, que é forte no Estado, também é uma opção para o ex-prefeito da Serra
, embora seja uma alternativa menos provável neste momento, segundo se comenta nos bastidores.
Uma coisa é certa: Audifax considera a sua filiação uma “decisão difícil” a ser tomada. Embora o prazo final de filiação para ser candidato seja em abril de 2024, ele deve decidir se concorre ou não a um quarto mandato na Prefeitura da Serra
até o final de dezembro próximo.
O prefeito Sérgio Vidigal
(PDT), por sua vez, que chegou a anunciar que não será candidato à reeleição, se rever sua posição deverá ter o apoio do PT do presidente Lula e do PSB do governador Casagrande.
“Uma coisa é certa: vai ser uma guinada ideológica radical de Audifax”, antecipa um aliado muito próximo do ex-prefeito, que deixou a Rede em outubro do ano passado, após a derrota na campanha para governador. “Só lhe resta a direita”, resume outra pessoa próxima ao ex-prefeito.