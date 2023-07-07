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Leonel Ximenes

Eleição na Serra: a guinada ideológica radical de Audifax

O dilema do ex-prefeito, que vai se filiar a um partido de direita para possivelmente concorrer a um quarto mandato no executivo municipal em 2024

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 02:50

Públicado em 

07 jul 2023 às 02:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sabatina com Audifax
Audifax Barcelos, que foi candidato a governador pela Rede em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
Esqueça o passado de centro-esquerda de Audifax Barcelos, que foi prefeito da Serra pelo PDT e pela Rede e deputado federal pelo PSB. Sem espaço à esquerda e ao centro, ele está diante de dois dilemas: ser ou não candidato a prefeito no ano que vem e escolher sua nova agremiação partidária, que deverá ser de direita.
Segundo a coluna apurou, Audifax está propenso a se filiar a um dos dois partidos que o convidaram para suas fileiras, o PL e o PP. Para ele, a legenda do ex-presidente da República é a opção mais conveniente por ter muito peso político-eleitoral, apesar de ter a marca do radicalismo de extrema-direita do bolsonarismo.

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O PP, que é forte no Estado, também é uma opção para o ex-prefeito da Serra, embora seja uma alternativa menos provável neste momento, segundo se comenta nos bastidores.
Uma coisa é certa: Audifax considera a sua filiação uma “decisão difícil” a ser tomada. Embora o prazo final de filiação para ser candidato seja em abril de 2024, ele deve decidir se concorre ou não a um quarto mandato na Prefeitura da Serra até o final de dezembro próximo.
prefeito Sérgio Vidigal (PDT), por sua vez, que chegou a anunciar que não será candidato à reeleição, se rever sua posição deverá ter o apoio do PT do presidente Lula e do PSB do governador Casagrande.
“Uma coisa é certa: vai ser uma guinada ideológica radical de Audifax”, antecipa um aliado muito próximo do ex-prefeito, que deixou a Rede em outubro do ano passado, após a derrota na campanha para governador. “Só lhe resta a direita”, resume outra pessoa próxima ao ex-prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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