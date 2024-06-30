Leonel Ximenes

Economista capixaba estreia campanha nacional para as Olimpíadas

Publicidade será exibida nas redes sociais e no canal Sportv nos intervalos das competições na França

Públicado em 

30 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cecília Perini tem 36 anos, é economista há 15 anos e líder regional da corretora de investimentos no ES e em Minas Gerais
Cecília Perini tem 36 anos, é economista há 15 anos e líder regional da corretora de investimentos no ES e em Minas Gerais Crédito: Divulgação
A economista Cecília Perini é a única capixaba que estrela a campanha lançada nesta semana por uma grande empresa financeira nacional, patrocinando a delegação olímpica brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
A campanha vai ser exibida em rede nacional, nas redes sociais, e no canal Sportv nos intervalos das competições. As Olimpíadas começam no dia 26 de julho na França. A delegação do país conta com 220 atletas.

Veja Também

No Dia da Mulher, Vila Velha cria em lei o "Dia do Homem"

Morre, aos 104 anos, a mulher que adoçava Vila Velha

Cecília tem 36 anos, é economista há 15 anos e líder regional da corretora de investimentos no Espírito Santo e em Minas Gerais, comandando mais de 100 profissionais nos dois Estados.
Ela também é uma das coautoras, junto com outras 22 mulheres, do livro "Mulheres no Espírito Santo", que foi lançado nesta sexta-feira (28), em Vitória.
Com passagens pelo Banco Itaú e Grupo Tristão, a capixaba da Capital comemora o reconhecimento nacional: "É um olhar que se volta para o nosso trabalho no Espírito Santo, em especial para o papel da mulher no mercado financeiro. Sem contar que é um modelo de incentivo inédito no esporte brasileiro".

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

A emocionante história de um bar ameaçado de fechar em Vitória

Promotor do ES abre o coração e chora ao contar como aceitou filho homossexual

Empresa de consultoria global contrata ex-promotor de Justiça do ES

Morre uma das maiores empresárias do setor imobiliário capixaba

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

