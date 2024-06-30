Economista capixaba estreia campanha nacional para as Olimpíadas

A economista Cecília Perini é a única capixaba que estrela a campanha lançada nesta semana por uma grande empresa financeira nacional, patrocinando a delegação olímpica brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Paris 2024
.
A campanha vai ser exibida em rede nacional, nas redes sociais, e no canal Sportv nos intervalos das competições. As Olimpíadas começam no dia 26 de julho na França
. A delegação do país conta com 220 atletas.
Cecília tem 36 anos, é economista há 15 anos e líder regional da corretora de investimentos no Espírito Santo e em Minas Gerais, comandando mais de 100 profissionais nos dois Estados.
Ela também é uma das coautoras, junto com outras 22 mulheres
, do livro "Mulheres no Espírito Santo", que foi lançado nesta sexta-feira (28), em Vitória.
Com passagens pelo Banco Itaú e Grupo Tristão, a capixaba da Capital comemora o reconhecimento nacional: "É um olhar que se volta para o nosso trabalho no Espírito Santo, em especial para o papel da mulher no mercado financeiro. Sem contar que é um modelo de incentivo inédito no esporte brasileiro".