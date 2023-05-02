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Leonel Ximenes

E tome leite! Com sede de crescimento, Selita investe fora do Sul do ES

Com a nova aquisição, cooperativa vai aumentar em pelo menos 20% sua capacidade de captação da bebida

Públicado em 

02 mai 2023 às 18:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

homem derramando leite em cilindo de metal
O leite captado no noroeste do Estado será transportado para Cachoeiro Crédito: Shutterstock
A Selita começou a operar nesta terça-feira (2) fora dos limites do Sul do Espírito Santo, onde atua há 85 anos. A cooperativa comprou uma unidade de captação e resfriamento de leite, em Barra de São Francisco, e com isso vai aumentar de imediato sua produção de 20 mil a 30 mil litros da bebida diariamente.
A cooperativa cachoeirense não quis revelar o valor da compra do Laticínios DelBom, localizado na cidade do Noroeste do Estado, que tem capacidade instalada para captar até 90 mil litros de leite por dia.
A nova unidade da Selita vai receber o leite produzido nos municípios do noroeste do Estado através de caminhões terceirizados. No local o produto será analisado em laboratório e, se tiver qualidade, será resfriado e transportado até a fábrica em Cachoeiro de Itapemirim por caminhões tipo bitrem pertencentes à própria cooperativa.
Segundo informações do portal Tribuna NorteLeste, a Delboni tinha arrendado a unidade de captação leiteira por 20 anos do antigo Laticínio Fazendinha, negócio agora assumido pela Selita, que capta de 200 mil a 220 mil litros de leite diariamente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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