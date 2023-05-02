E tome leite! Com sede de crescimento, Selita investe fora do Sul do ES

A Selita começou a operar nesta terça-feira (2) fora dos limites do Sul do Espírito Santo
, onde atua há 85 anos. A cooperativa comprou uma unidade de captação e resfriamento de leite, em Barra de São Francisco, e com isso vai aumentar de imediato sua produção de 20 mil a 30 mil litros da bebida diariamente.
A cooperativa cachoeirense não quis revelar o valor da compra do Laticínios DelBom, localizado na cidade do Noroeste do Estado, que tem capacidade instalada para captar até 90 mil litros de leite por dia.
A nova unidade da Selita vai receber o leite produzido nos municípios do noroeste do Estado através de caminhões terceirizados. No local o produto será analisado em laboratório e, se tiver qualidade, será resfriado e transportado até a fábrica em Cachoeiro de Itapemirim
por caminhões tipo bitrem pertencentes à própria cooperativa.
Segundo informações do portal Tribuna NorteLeste, a Delboni tinha arrendado a unidade de captação leiteira por 20 anos do antigo Laticínio Fazendinha, negócio agora assumido pela Selita, que capta de 200 mil a 220 mil litros de leite diariamente.