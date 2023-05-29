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Leonel Ximenes

Duas cidades do interior do ES têm até 250% de aumento dos homicídios

Maioria das vítimas  da violência são jovens com idade entre 25 e 32 anos

Públicado em 

29 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Nova Venécia registrou sete homicídios de 1º de janeiro a 15 de maio deste ano
Nova Venécia registrou sete homicídios de 1º de janeiro a 15 de maio deste ano Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
Municípios do Noroeste do Estado estão registrando até 250% de aumento no número de casos de homicídios. Esses assassinatos aconteceram nas cidades de Nova Venécia e de São Gabriel da Palha.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Nova Venécia, de 1º de janeiro até a primeira quinzena de maio, registrou sete homicídios contra dois do mesmo período do ano passado: aumento de 250%.
Outro município que inspira atenção é São Gabriel da Palha. Por lá, as ocorrências fatais subiram 75%, passando de quatro homicídios, no ano passado, para sete, em 2023.
Por conta desses problemas, uma audiência pública foi realizada nesta quinta-feira (25) em Nova Venécia, pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL).
“As pessoas assassinadas eram jovens, com idades entre 25 e 32 anos. Alguns dos casos têm a ver com o tráfico de drogas, com os crimes de proximidade (cometidos por parentes ou por pessoas conhecidas) e até por pessoas que vêm de fora, para participar da colheita do café”, afirmou Bahiense, que lamentou a defasagem no efetivo das Polícias Civil e Militar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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