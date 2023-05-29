Duas cidades do interior do ES têm até 250% de aumento dos homicídios

Municípios do Noroeste do Estado estão registrando até 250% de aumento no número de casos de homicídios. Esses assassinatos aconteceram nas cidades de Nova Venécia
e de São Gabriel da Palha
.
Outro município que inspira atenção é São Gabriel da Palha. Por lá, as ocorrências fatais subiram 75%, passando de quatro homicídios, no ano passado, para sete, em 2023.
Por conta desses problemas, uma audiência pública foi realizada nesta quinta-feira (25) em Nova Venécia, pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL).
“As pessoas assassinadas eram jovens, com idades entre 25 e 32 anos. Alguns dos casos têm a ver com o tráfico de drogas, com os crimes de proximidade (cometidos por parentes ou por pessoas conhecidas) e até por pessoas que vêm de fora, para participar da colheita do café”, afirmou Bahiense, que lamentou a defasagem no efetivo das Polícias Civil
e Militar
.