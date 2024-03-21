Duas cidades do ES estão entre as mais poluídas do país. Até Guarapari

Fumaças expelidas por chaminés no Complexo de Tubarão, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo tem duas cidades no ranking das 38 cidades com o ar mais poluído do Brasil. Serra (28º) e Guarapari (36º), o balneário mais famoso do Estado, figuram no relatório do World Air Quality de 2023, feito pela IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, que mostra as cidades e países com pior qualidade de ar do mundo.

O documento foi divulgado nesta semana e traz dados de 7,8 mil localidades em 134 países. O município brasileiro que apresentou o pior índice de poluição do ar foi Xapuri, no Acre, seguido de Osasco (SP).

A classificação das cidades no ranking de poluição é baseada na concentração de material particulado (MP 2,5), em micrograma por m³.

A Serra apresentou índice 9,3, o que significa que excede de uma a duas vezes o parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a poluição do ar. A Cidade-Saúde (saúde?), por sua vez, recebeu o índice 7, também excedendo de uma a duas vezes o índice preconizado pela OMS.

O relatório revela que a poluição atmosférica, especialmente causada pelos materiais particulados, está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e respiratórias.

Essa preocupação é reforçada pela constatação de que o nível de MP 2,5 na atmosfera brasileira, entre as cidades pesquisadas pelo estudo, é mais que o dobro do recomendado pela OMS, apesar de uma leve redução em comparação com anos anteriores.

Carregando a fama de ser muito poluída, a capital paulista, entretanto, figura apenas na 13ª posição do ranking, com índice 14,3 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS). A cidade do Rio de Janeiro tem 11,7 e com o mesmo nível excedente da cidade de São Paulo.

OS MAIS POLUÍDOS DO MUNDO

De acordo com o relatório conduzido pela IQAir, o país com pior qualidade de ar em 2023 foi Bangladesh, seguido por Paquistão e Índia. Nesses países o nível de MP 2,5 chegou a ser até dez vezes maior do que o recomendado pela OMS. Na Índia, está localizada a metrópole com maior poluição de MP 2,5, a cidade de Begusarai.

Em tempo: cidades como Vitória e Vila Velha não devem, necessariamente, comemorar por não estarem relacionadas no relatório do World Air Quality de 2023, elaborado pela IQAir. É que o levantamento, no Espírito Santo, só analisou a qualidade do ar da Serra e de Guarapari.

AS 38 CIDADES BRASILEIRAS ANALISADAS