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Leonel Ximenes

Duas cidades do ES estão entre as mais poluídas do país. Até Guarapari

A classificação  no ranking de poluição é baseada na concentração de material particulado (MP 2,5), em micrograma por m³

Publicado em 21 de Março de 2024 às 12:43

Públicado em 

21 mar 2024 às 12:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 06/02/2020 - ES - Vitória - Poluição Arcelor - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Fumaças expelidas por chaminés no Complexo de Tubarão, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo tem duas cidades no ranking das 38 cidades com o ar mais poluído do Brasil. Serra (28º) e Guarapari (36º), o balneário mais famoso do Estado, figuram no relatório do World Air Quality de 2023, feito pela IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, que mostra as cidades e países com pior qualidade de ar do mundo.
O documento foi divulgado nesta semana e traz dados de 7,8 mil localidades em 134 países. O município brasileiro que apresentou o pior índice de poluição do ar foi Xapuri, no Acre, seguido de Osasco (SP).
A classificação das cidades no ranking de poluição é baseada na concentração de material particulado (MP 2,5), em micrograma por m³.
A Serra apresentou índice 9,3, o que significa que excede de uma a duas vezes o parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a poluição do ar. A Cidade-Saúde (saúde?), por sua vez, recebeu o índice 7, também excedendo de uma a duas vezes o índice preconizado pela OMS.
O relatório revela que a poluição atmosférica, especialmente causada pelos materiais particulados, está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e respiratórias.
Essa preocupação é reforçada pela constatação de que o nível de MP 2,5 na atmosfera brasileira, entre as cidades pesquisadas pelo estudo, é mais que o dobro do recomendado pela OMS, apesar de uma leve redução em comparação com anos anteriores.
Carregando a fama de ser muito poluída, a capital paulista, entretanto, figura apenas na 13ª posição do ranking, com índice 14,3 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS). A cidade do Rio de Janeiro tem 11,7 e com o mesmo nível excedente da cidade de São Paulo.

OS MAIS POLUÍDOS DO MUNDO

De acordo com o relatório conduzido pela IQAir, o país com pior qualidade de ar em 2023 foi Bangladesh, seguido por Paquistão e Índia. Nesses países o nível de MP 2,5 chegou a ser até dez vezes maior do que o recomendado pela OMS. Na Índia, está localizada a metrópole com maior poluição de MP 2,5, a cidade de Begusarai.
Em tempo: cidades como Vitória e Vila Velha não devem, necessariamente, comemorar por não estarem relacionadas no relatório do World Air Quality de 2023, elaborado pela IQAir. É que o levantamento, no Espírito Santo, só analisou a qualidade do ar da Serra e de Guarapari.

AS 38 CIDADES BRASILEIRAS ANALISADAS

  • 1º - Xapuri (AC): 21 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 2º - Osasco (SP): 19,4 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 3º - Manaus (AM): 16,8 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 4º -  Camaçari (BA): 16,2 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 5º -  Guarulhos (SP): 16 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 6º -  São Caetano (SP): 15,9 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 7º -  Rio Claro (SP): 15,5 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 8º -  Cubatão (SP): 15,4 (excede de 3 a 5 vezes o parâmetro da OMS);
  • 9º -  Acrelândia (AC): 15 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 10º -  Campinas (SP): 15 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 11º -  Mauá (SP): 14,6 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 12º -  Porto Velho (RO): 14,3 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 13º -  São Paulo (SP): 14,3 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 14º -  Senador Guiomard (AC): 13,4 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 15º -  Santos (SP): 13,1 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 16º -  Ribeirão Preto (SP): 13 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 17º -  Jundiaí (SP): 12,6 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 18º -  Rio Branco do Sul (PR): 11,9 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 19º -  Curitiba (PR): 11,9 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 20º -  Rio Branco (AC): 11,8 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 21º -  Piracicaba (SP): 11,8 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 22º -  Rio de Janeiro (RJ): 11,7 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 23º -  Manoel Urbano (AC): 11,5 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 24º -  S. José dos Campos (SP): 11 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 25º -  Taubaté (SP): 10,6 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 26º -  Guaratinguetá (SP): 10,2 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 27º -  Timóteo (SP): 10,1 (excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da OMS);
  • 28º -  Serra (ES): 9,3 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 29º -  S. José do Rio Preto (SP): 9,3 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 30º -  Palmas (SP): 9,3 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 31º -  Macapá (AP): 8,5 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 32º -  Cruzeiro do Sul (AC): 8,4 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 33º - Tarauacá (AC): 8,2 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 34º - Jambeiro (SP): 8 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 35º - Boa Vista (RR): 7,2 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 36º - Guarapari (ES): 7 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 37º - Brasília (DF): 6,8 (excede de 1 a 2 vezes o parâmetro da OMS);
  • 38º - Fortaleza (CE): 3,4 (dentro do parâmetro).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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