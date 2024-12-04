Doações até em viaturas: PM do ES entra em campanha para ajudar idosos

Idoso também é assunto de polícia. Ainda bem. É que o 10º Batalhão da Polícia Militar
(Guarapari
) está apoiando a campanha de Natal “Adote um Idoso”, uma iniciativa da Associação Beneficente Adote um Idoso (ABAI), realizada todo fim de ano no balneário mais famoso do Espírito Santo. A associação faz o acompanhamento de idosos e famílias carentes do município.
E como é realizada a campanha? O 10º Batalhão passa a ser sede para recolhimento das doações de fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues até o dia 20 de dezembro. E para facilitar a participação da comunidade, os donativos podem até ser entregues aos policiais que estiverem nas viaturas, durante o patrulhamento diário.
“É bem simples, basta parar uma viatura e fazer a entrega da doação, assim o policial retornará ao batalhão e depositará no cesto que se encontra na sede. Ficamos felizes em poder colaborar com esta iniciativa, e entendemos a importância de nos solidarizarmos e de fato participar”, diz o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho.
“Ficamos felizes em firmar esta parceria”, conta a idealizadora do projeto, Jailza Rodrigues. “Agradecemos imensamente à Polícia Militar pelo apoio, pois assim conseguimos angariar mais doações para os idosos e as famílias que necessitam de ajuda”, reforçou.