Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Doações até em viaturas: PM do ES entra em campanha para ajudar idosos

Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo está recolhendo fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 04:46

Públicado em 

04 dez 2024 às 04:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz da campanha Adote um Idoso em Guarapari
Cartaz da campanha Adote um Idoso em Guarapari Crédito: PMES
Idoso também é assunto de polícia. Ainda bem. É que o 10º Batalhão da Polícia Militar (Guarapari) está apoiando a campanha de Natal “Adote um Idoso”, uma iniciativa da Associação Beneficente Adote um Idoso (ABAI), realizada todo fim de ano no balneário mais famoso do Espírito Santo. A associação faz o acompanhamento de idosos e famílias carentes do município.
E como é realizada a campanha? O 10º Batalhão passa a ser sede para recolhimento das doações de fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues até o dia 20 de dezembro. E para facilitar a participação da comunidade, os donativos podem até ser entregues aos policiais que estiverem nas viaturas, durante o patrulhamento diário.
“É bem simples, basta parar uma viatura e fazer a entrega da doação, assim o policial retornará ao batalhão e depositará no cesto que se encontra na sede. Ficamos felizes em poder colaborar com esta iniciativa, e entendemos a importância de nos solidarizarmos e de fato participar”, diz o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho.
“Ficamos felizes em firmar esta parceria”, conta a idealizadora do projeto, Jailza Rodrigues. “Agradecemos imensamente à Polícia Militar pelo apoio, pois assim conseguimos angariar mais doações para os idosos e as famílias que necessitam de ajuda”, reforçou.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Mais uma cidade do ES terá passeio de balão; 1º teste já foi feito

Cidade do ES se transforma em “Capital Estadual das Praias”

Com fama de cara, cidade do ES fica entre as 5 mais baratas do Brasil

Após mais de 60 anos, tradicional padaria de Vitória fecha as portas

“Surpreendente, inspirador”: revista nacional elogia cartão-postal do ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari idosos Campanha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados