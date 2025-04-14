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Leonel Ximenes

Diocese no ES manifesta pesar pela morte de bispo mineiro

Prelado morreu de câncer aos 61 anos de idade

Públicado em 

14 abr 2025 às 18:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A nota de falecimento da Diocese de Colatina em homenagem ao bispo mineiro que morreu neste domingo
A nota de falecimento da Diocese de Colatina em homenagem ao bispo mineiro que morreu neste domingo Crédito: Instagram
A Diocese de Colatina publicou nesta segunda-feira (14) uma nota de pesar pela morte do arcebispo de Januária (MG). Dom Geraldo de Souza Rodrigues, de 61 anos, lutava contra um câncer nos rins e morreu neste domingo (13) à noite, em um hospital de Belo Horizonte (MG), após semanas de internação.
“A Diocese de Colatina manifesta sua solidariedade aos irmãos da Diocese de Januária, em Minas Gerais, bem como aos familiares e amigos de Dom Geraldo de Souza Rodrigues, que, no dia de ontem, completou sua missão e celebrou sua Páscoa definitiva. Neste momento de dor, lembremo-nos da certeza que a fé nos assegura: ‘Eu afirmo que quem crê em mim tem a vida eterna’ (Jo 6,47)”, diz a nota.

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Natural de Porto Firme, município na Zona da Mata de Minas Gerais, dom Geraldo de Souza Rodrigues foi ordenado bispo em janeiro do ano passado e assumiu a Diocese de Januária no mês seguinte. Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, o bispo colatinense, é mineiro de Ouro Preto.
Atendendo ao desejo da família, o velório de dom Geraldo será em sua terra natal, a partir das 16h, na igreja matriz. O corpo permanecerá no local até quarta-feira (16), quando será celebrada a missa exequial, às 9h30, seguida do sepultamento, às 11h. A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também prestou condolências à diocese, aos familiares e amigos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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