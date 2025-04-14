Diocese no ES manifesta pesar pela morte de bispo mineiro

“A Diocese de Colatina manifesta sua solidariedade aos irmãos da Diocese de Januária, em Minas Gerais, bem como aos familiares e amigos de Dom Geraldo de Souza Rodrigues, que, no dia de ontem, completou sua missão e celebrou sua Páscoa definitiva. Neste momento de dor, lembremo-nos da certeza que a fé nos assegura: ‘Eu afirmo que quem crê em mim tem a vida eterna’ (Jo 6,47)”, diz a nota.