Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Devedores reconhecem dívida e pagam milhões ao ES

Recuperação dos recursos foi obtida por meio de representações fiscais que tiveram como resultado a quitação de 58 débitos inscritos em dívida ativa

Públicado em 

21 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os contribuintes interessados em buscar a regularização de seus débitos ainda podem se valer dos descontos previstos no Refis 2023, até o dia 31 de agosto
Os contribuintes interessados em buscar a regularização de seus débitos ainda podem se valer dos descontos previstos no Refis 2023, até o dia 31 de agosto Crédito: Divulgação
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) realizou um mutirão que teve como alvo devedores e conseguiu recuperar mais de R$ 31,2 milhões para os cofres do Estado. A quantia foi obtida por meio de representações fiscais que tiveram como resultado a quitação de 58 débitos inscritos em dívida ativa.
O Cira é integrado por quatro instituições: Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES) e Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).
O mutirão ofereceu aos contribuintes que foram alvo de representações fiscais para fins penais a oportunidade de aderirem ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis 2023), instituído por meio da Lei Estadual nº 11.785/2023.

Veja Também

Militares no ES vão pagar dívida milionária de 25 anos

“O Refis é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem sua situação diante do Fisco Estadual e para o Estado recuperar débitos tributários de forma mais célere e menos burocrática”, assinalou o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benício Costa.
O Cira tem sua atuação voltada à adoção de medidas judiciais e administrativas para o aprimoramento das ações e busca da efetividade na recuperação de ativos de titularidade do Estado.
Um dos objetivos do Comitê é dar aos contribuintes a oportunidade de regularizarem seus débitos fiscais, mediante pagamento, parcelamento ou mesmo celebração de termo de afetação de seu patrimônio, para evitar a adoção de medidas coercitivas nas esferas cível (protesto da dívida e/ou ajuizamento de execução fiscal) e criminal (instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal para averiguação de possível prática de crimes contra a ordem tributária).
Os contribuintes interessados em buscar a regularização de seus débitos ainda podem se valer dos descontos previstos no Refis 2023, até o próximo dia 31 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

Veja Também

É muita obra, muito dinheiro e pouca fiscalização no ES

Guarda municipal acha dinheiro na rua e o devolve ao dono no ES

Golpistas tentam roubar idosa e acabam perdendo dinheiro no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

dividas MPES Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados