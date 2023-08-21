Devedores reconhecem dívida e pagam milhões ao ES

Os contribuintes interessados em buscar a regularização de seus débitos ainda podem se valer dos descontos previstos no Refis 2023, até o dia 31 de agosto Crédito: Divulgação

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) realizou um mutirão que teve como alvo devedores e conseguiu recuperar mais de R$ 31,2 milhões para os cofres do Estado. A quantia foi obtida por meio de representações fiscais que tiveram como resultado a quitação de 58 débitos inscritos em dívida ativa.

O mutirão ofereceu aos contribuintes que foram alvo de representações fiscais para fins penais a oportunidade de aderirem ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis 2023), instituído por meio da Lei Estadual nº 11.785/2023.

“O Refis é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem sua situação diante do Fisco Estadual e para o Estado recuperar débitos tributários de forma mais célere e menos burocrática”, assinalou o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benício Costa.

O Cira tem sua atuação voltada à adoção de medidas judiciais e administrativas para o aprimoramento das ações e busca da efetividade na recuperação de ativos de titularidade do Estado.

Um dos objetivos do Comitê é dar aos contribuintes a oportunidade de regularizarem seus débitos fiscais, mediante pagamento, parcelamento ou mesmo celebração de termo de afetação de seu patrimônio, para evitar a adoção de medidas coercitivas nas esferas cível (protesto da dívida e/ou ajuizamento de execução fiscal) e criminal (instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal para averiguação de possível prática de crimes contra a ordem tributária).