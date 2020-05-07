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Leonel Ximenes

Deu samba: intérprete da Boa Vista nomeado assessor da Secretaria de Esportes do ES

Emerson Xumbrega  está na Gerência de Obras e Infraestrutura da Sesport desde o dia 30 de abril

Públicado em 

07 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Boa Vista bicampeã do Carnaval de Vitória 2020
Emerson Xumbrega segura a taça de bicampeã da Boa Vista Crédito: Vitor Jubini
Esporte dá samba ou samba dá esporte? Emerson Xumbrega, cantor, compositor, intérprete e presidente da Boa Vista, atual bicampeã do carnaval capixaba, foi nomeado assessor da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport) no dia 31 de março. Emerson Magno Santana Ribeiro, seu nome verdadeiro, assumiu como assessor nível 2 - QCE-05 com salário de R$ R$ 2.971,80.
Segundo o secretário Júnior Abreu, Xumbrega está na Gerência de Obras e Infraestrutura da Sesport desde 30 de abril, quando tomou posse.
“Ele vai auxiliar na condução de processos administrativos referentes ao Estádio Kleber Andrade e ao Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho (sede da Sesport), no controle das atividades esportivas que ocorrem no CT, além de fazer vistorias técnicas após eventos realizados”, enumera o secretário.

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No currículo de Emerson Xumbrega enviado pela Sesport à coluna, consta que o puxador de samba é graduado em Turismo pela Faculdade Estácio de Sá e pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Unisudeste (Vitória).
Foi também assessor parlamentar na Câmara Municipal de Cariacica entre setembro de 2013 e janeiro de 2015.
Portanto, o desfile não pode parar: olha a Boa Vista aí, gente!
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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