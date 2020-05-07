Deu samba: intérprete da Boa Vista nomeado assessor da Secretaria de Esportes do ES

Segundo o secretário Júnior Abreu
, Xumbrega está na Gerência de Obras e Infraestrutura da Sesport desde 30 de abril, quando tomou posse.
“Ele vai auxiliar na condução de processos administrativos referentes ao Estádio Kleber Andrade e ao Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho (sede da Sesport), no controle das atividades esportivas que ocorrem no CT, além de fazer vistorias técnicas após eventos realizados”, enumera o secretário.
No currículo de Emerson Xumbrega enviado pela Sesport à coluna, consta que o puxador de samba é graduado em Turismo pela Faculdade Estácio de Sá e pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Unisudeste (Vitória).
Foi também assessor parlamentar na Câmara Municipal de Cariacica entre setembro de 2013 e janeiro de 2015.
Portanto, o desfile não pode parar: olha a Boa Vista aí, gente!