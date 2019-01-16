Nome do novo secretário estadual de Esportes é definido

José Maria de Abreu Junior é do PDT e vai assumir a Sesport Crédito: Tati Beling/Ales

se reuniu nesta terça-feira (15) com o governador Renato Casagrande (PSB). O novo secretário de Esportes será José Maria de Abreu Júnior, filiado ao PDT e ex-presidente do Idaf na gestão Paulo Hartung (ex-MDB, hoje sem partido). Júnior Abreu, como é conhecido, é aliado e ex-secretário municipal do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal, presidente estadual do PDT, que

desistiu de assumir o posto depois que o suplente da coligação que o elegeu, Luiz Durão (PDT), foi preso por estupro. Se Marcelo fosse para o primeiro escalão do governo Renato Casagrande (PSB), Durão herdaria a cadeira dele na Assembleia. A pasta seria comandada pelo deputado estadual Marcelo Santos, pedetista, mas o parlamentardepois que o suplente da coligação que o elegeu, Luiz Durão (PDT), foi preso por estupro. Se Marcelo fosse para o primeiro escalão do governo Renato Casagrande (PSB), Durão herdaria a cadeira dele na Assembleia.

Outra opção seria a manutenção de Alessandro Comper à frente da pasta. Integrante da Executiva do PDT, ele é subsecretário e secretário interino de Esportes. Um pedetista diz que "somente o governador poderia dizer porque Comper não será mantido". Vidigal já havia dito que, se não houvesse objeções por parte do Palácio Anchieta, Comper poderia seguir no posto.

Por meio de uma transmissão ao vivo no Facebook, nesta quarta-feira (16), Casagrande afirmou que não promete grandes investimentos em infraestrutura relacionados à área do Esporte, dado o cenário financeiro diverso do que encontrou quando comandou o Estado pela primeira vez (entre 2011 e 2014). Mas tem como meta concluir o estádio Kleber Andrade.

Ainda de acordo com o socialista, a Secretaria de Esportes deve trabalhar no programa Estado Presente, de combate à violência. "O esporte é um grande instrumento de inserção das pessoas na sociedade, de enfrentamento à violência e produção de oportunidades", afirmou o governador.

"Vamos usar o pouquinho que temos de experiência na gestão pública para fazer uma gestão na secretaria de Esportes de primeira linha", afirmou Júnior Abreu, ao lado de Casagrande na transmissão.

QUEM É

Auditor fiscal concursado da Prefeitura da Serra, José Maria de Abreu Júnior é graduado em Administração, com especialização em Planejamento e Gerência de Operações pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), tendo acumulado ao longo dos anos experiência em gestão pública.