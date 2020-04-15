Deputado quer urgência no projeto que prevê multa a quem divulgar fake news no ES

O projeto deve entrar na pauta da próxima sessão virtual da Assembleia Legislativa,
que analisará projetos dos deputados. A data da sessão ainda não está definida, mas pode ser nesta sexta-feira (17), dependendo de ajustes técnicos da Casa.
O projeto ainda determina que os valores arrecadados sejam revertidos para o Fundo Estadual de Saúde. “O problema da divulgação de informações falsas ou distorcidas tem provocado grande inquietude e sentimento de desespero na sociedade”, lamenta o deputado.
Para o parlamentar, é preciso equilíbrio entre o livre exercício dos direitos fundamentais e seus limites. “Sugerimos uma proposta de tipificação, como infração administrativa, que certamente constituirá a origem de uma regulamentação mais densa, em âmbito nacional. Nesta proposta, tentamos preservar a atividade dos veículos de imprensa e os jornalistas
, que não poderão ser processados no livre exercício de sua atividade profissional”, declarou.