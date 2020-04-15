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Leonel Ximenes

Deputado quer urgência no projeto que prevê multa a quem divulgar fake news no ES

Projeto de Hércules Silveira (MDB), que pode ser votado nesta sexta, pune em R$ 2 mil a quem espalhar notícias falsas no período da pandemia da Covid-19

Públicado em 

15 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Em época de pandemia do coronavírus, as notícias falsas estão circulando mais
Em época de pandemia do coronavírus, as notícias falsas estão circulando mais Crédito: Divulgação
deputado estadual Hércules Silveira (MDB) pediu urgência na votação do projeto de lei nº 195/2020, que estabelece multa de até 200 UVTREs (cerca de R$ 2 mil) para quem divulgar notícias falsas (fake news) durante a pandemia do novo coronavírus.
O projeto deve entrar na pauta da próxima sessão virtual da Assembleia Legislativa, que analisará projetos dos deputados. A data da sessão ainda não está definida, mas pode ser nesta sexta-feira (17), dependendo de ajustes técnicos da Casa.
O projeto ainda determina que os valores arrecadados sejam revertidos para o Fundo Estadual de Saúde. “O problema da divulgação de informações falsas ou distorcidas tem provocado grande inquietude e sentimento de desespero na sociedade”, lamenta o deputado.

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Para o parlamentar, é preciso equilíbrio entre o livre exercício dos direitos fundamentais e seus limites. “Sugerimos uma proposta de tipificação, como infração administrativa, que certamente constituirá a origem de uma regulamentação mais densa, em âmbito nacional. Nesta proposta, tentamos preservar a atividade dos veículos de imprensa e os jornalistas, que não poderão ser processados no livre exercício de sua atividade profissional”, declarou.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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