Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Deputado do ES cobra de Casagrande gratidão ao governo Bolsonaro

Evair de Melo disse que "queria ver" o governador e o secretário estadual da Saúde agradecerem o envio de mais um lote de vacinas contra a Covid-19

Públicado em 

07 fev 2021 às 12:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Evair de Melo posam com a camisa do Estrela
Evair de Melo presenteia Bolsonaro com a camisa do time do Estrela de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Instagram - 18/6/2020
Não é a primeira vez, certamente não será a última em que o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) usa as redes sociais para dar uma estocada em Renato Casagrande (PSB) e no seu governo. Não foi diferente nesta manhã de domingo (7). Um dos maiores defensores do governo federal, Evair postou no Twitter uma cobrança de gratidão ao governador e ao secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, pelas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e que chegaram hoje ao Estado.
“Vacina para todos!!! @govbr @minsaude envia ao ES 54,4 mil doses de vacina. Estamos dedicando todos os nossos esforços para que 2021 façamos chegar a todos os capixabas. Queria ver @GovernoES @Casagrande_ES @dr_nesio agradecer e registrar. Diferente disso estariam esperneando”, escreveu o deputado integrante do Centrão, o grupo de parlamentares reconhecidos como fisiológicos e aliados de Bolsonaro.
Não é uma manifestação isolada de Evair de Melo contra o governo do Estado. No dia 24 de janeiro, o deputado já havia criticado o governador e o secretário por considerá-los ingratos com o governo federal: “Gratidão e humildade sempre foram marcas dos Capixabas. Espero que o tempo faça @dr_nesio secretário de Saúde do @GovernoES possa absorver essas qualidades. Respeitar a história , tradição e cultura de um povo é sinônimo de sabedoria”.
Há quatro dias, o parlamentar em segundo mandato recorreu ao mesmo microblog para estocar o governador capixaba, a quem criticou por, supostamente, não trabalhar em favor das reformas. “O Governador @Casagrande_ES poderia deixar a aparente bonita retórica para agradar e trabalhar para que seu partido ajude nas reformas na @camaradeputados . Reformas são necessárias para destravar a economia, retomar o emprego e trazer a tão sonhada justiça social”.
O parlamentar mirava o PSB, o partido de Casagrande, a quem Evair apontou como contrário ao novo marco do saneamento básico. “Exemplo claro disso é que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto e 30 milhões sem acesso à água potável e o partido do @Casagrande_ES orientou contra o novo marco do saneamento básico. Vamos ver na administrativa e na tributária”.
Um dos mais fiéis aliados do Planalto, Evair costuma elogiar integrantes do governo Bolsonaro, inclusive o ministro da Saúde, o general Pazuello, e criticar seus desafetos, como jornalistas da imprensa nacional, o PT e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ).
A postagem de Evair de Melo no Twitter
A postagem de Evair de Melo no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
Evair, por sinal, apoiou entusiasticamente a candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados e circulou (sem máscara) com bastante desenvoltura na festa da vitória do alagoano, ocorrida de madrugada, após a eleição, e que atraiu cerca de 300 pessoas, em plena pandemia.
A coluna pediu ao governador Casagrande, por intermédio da sua assessoria, que comentasse as críticas de Evair de Melo. Até o fechamento desta matéria o governo não havia se manifestado. A coluna será atualizada se o governo resolver se manifestar.

CONVÊNIO DA CASA MILITAR

Sobre a nota "O efetivo", publicada neste sábado (6) na coluna, a Casa Militar do governo do Estado confirma a renovação do convênio que prevê a contratação de até 36 PMs da reserva para o órgão, conforme publicado no Diário Oficial, na última sexta-feira (5). Segundo a Casa Militar, atualmente são 28 PMs contratados, sendo um na área administrativa e outros 27 distribuídos na guarda da residência oficial, na segurança do governador e na área operacional.

Veja Também

Fiocruz recebe insumo e mostra em vídeo as etapas de produção de vacina

Brasil levaria mais de quatro anos para vacinar toda a população, diz USP

Novo lote de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid chega ao ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Ministério da Saúde nesio fernandes Renato Casagrande Evair de Melo Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados