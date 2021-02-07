Deputado do ES cobra de Casagrande gratidão ao governo Bolsonaro

Evair de Melo presenteia Bolsonaro com a camisa do time do Estrela de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Instagram - 18/6/2020

Não é a primeira vez, certamente não será a última em que o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) usa as redes sociais para dar uma estocada em Renato Casagrande (PSB) e no seu governo. Não foi diferente nesta manhã de domingo (7). Um dos maiores defensores do governo federal, Evair postou no Twitter uma cobrança de gratidão ao governador e ao secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, pelas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e que chegaram hoje ao Estado.

“Vacina para todos!!! @govbr @minsaude envia ao ES 54,4 mil doses de vacina. Estamos dedicando todos os nossos esforços para que 2021 façamos chegar a todos os capixabas. Queria ver @GovernoES @Casagrande_ES @dr_nesio agradecer e registrar. Diferente disso estariam esperneando”, escreveu o deputado integrante do Centrão, o grupo de parlamentares reconhecidos como fisiológicos e aliados de Bolsonaro.

Não é uma manifestação isolada de Evair de Melo contra o governo do Estado. No dia 24 de janeiro, o deputado já havia criticado o governador e o secretário por considerá-los ingratos com o governo federal: “Gratidão e humildade sempre foram marcas dos Capixabas. Espero que o tempo faça @dr_nesio secretário de Saúde do @GovernoES possa absorver essas qualidades. Respeitar a história , tradição e cultura de um povo é sinônimo de sabedoria”.

Há quatro dias, o parlamentar em segundo mandato recorreu ao mesmo microblog para estocar o governador capixaba, a quem criticou por, supostamente, não trabalhar em favor das reformas. “O Governador @Casagrande_ES poderia deixar a aparente bonita retórica para agradar e trabalhar para que seu partido ajude nas reformas na @camaradeputados . Reformas são necessárias para destravar a economia, retomar o emprego e trazer a tão sonhada justiça social”.

O parlamentar mirava o PSB, o partido de Casagrande , a quem Evair apontou como contrário ao novo marco do saneamento básico. “Exemplo claro disso é que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto e 30 milhões sem acesso à água potável e o partido do @Casagrande_ES orientou contra o novo marco do saneamento básico. Vamos ver na administrativa e na tributária”.

Um dos mais fiéis aliados do Planalto, Evair costuma elogiar integrantes do governo Bolsonaro, inclusive o ministro da Saúde, o general Pazuello, e criticar seus desafetos, como jornalistas da imprensa nacional, o PT e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A postagem de Evair de Melo no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter

Evair, por sinal, apoiou entusiasticamente a candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados e circulou (sem máscara) com bastante desenvoltura na festa da vitória do alagoano, ocorrida de madrugada, após a eleição, e que atraiu cerca de 300 pessoas, em plena pandemia.

A coluna pediu ao governador Casagrande, por intermédio da sua assessoria, que comentasse as críticas de Evair de Melo. Até o fechamento desta matéria o governo não havia se manifestado. A coluna será atualizada se o governo resolver se manifestar.

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