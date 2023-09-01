Depois do queijo, é a literatura capixaba que invade o Rio de Janeiro

A Kombiousa na estrada levando a literatura produzida no ES para todo o país Crédito: Divulgação

Nesta sexta (1°/9) , a coluna divulgou que o queijo fino artesanal Artelatte, produzido nas montanhas do Espírito Santo, começou a ser vendido em uma das maiores redes de supermercados do Rio de Janeiro. Não basta. Agora é a literatura capixaba que vai invadir o Estado vizinho - a bordo de uma Kombi, a Kombiousa.

A Kombi adaptada para levar literatura a qualquer lugar do Espírito Santo e do Brasil estará no Rio de Janeiro no feriado da Semana da Pátria. O veículo literário integra a programação do Festival Sesc de Chorinho e Sanfona de Rosal, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, junto com grandes nomes da música como Hermeto Pascoal, Renato Borghetti, Chico Chagas e Ana Paula Cruz.

Réplica da Kombiousa feita em crochê contendo 25 livros diversos, principalmente de literatura feita no ES Crédito: Divulgação

De 7 a 9 de setembro, durante os três dias do tradicional evento fluminense, o Centro Cultural Itinerante equipado com sala de leitura e cineclube vai expor livros, promover saraus musicais, além de doar uma “Bibliocombi” para a cidade - trata-se de uma réplica do veículo feita em crochê contendo 25 livros diversos, principalmente de literatura feita no Espírito Santo

O ES NA FLIP EM PARATY

A presença em eventos culturais, principalmente musicais, é uma estratégia da Editora Cousa para levar os livros e a leitura para além de eventos literários, dos quais também costuma participar. Aliás, a editora e a kombi também devem estar em novembro no maior evento literário do país, a Festa Literária de Paraty (Flip), também no Rio de Janeiro.

Não será a primeira vez que a Combiousa adentra o território fluminense para participar de importantes eventos culturais. Já participou em 2022 da Bienal de Campos, em Campos dos Goytacazes, e em julho passado do Festival de Inverno de Porciúncula.

A chamada “Caravana Combiousa” também já esteve em Minas Gerais e somando todos Estados passou por mais de 20 cidades, incluindo bairros periféricos e distritos rurais, passando por praças, salas de aula e outros espaços levando livros, saraus e filmes.

Uma estátua do cavaleiro andante Dom Quixote acompanha a caravana literária capixaba Crédito: Divulgação