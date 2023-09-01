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Leonel Ximenes

Depois do queijo, é a literatura capixaba que invade o Rio de Janeiro

A bordo de uma Kombi, livros produzidos por editora capixaba estarão presentes em festival de música, no feriadão da Semana da Pátria,  e na Flip, em Paraty, em novembro

Públicado em 

01 set 2023 às 13:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Kombiousa na estrada levando a literatura produzida no ES para todo o país
A Kombiousa na estrada levando a literatura produzida no ES para todo o país Crédito: Divulgação
Nesta sexta (1°/9), a coluna divulgou que o queijo fino artesanal Artelatte, produzido nas montanhas do Espírito Santo, começou a ser vendido em uma das maiores redes de supermercados do Rio de Janeiro. Não basta. Agora é a literatura capixaba que vai invadir o Estado vizinho - a bordo de uma Kombi, a Kombiousa.
A Kombi adaptada para levar literatura a qualquer lugar do Espírito Santo e do Brasil estará no Rio de Janeiro no feriado da Semana da Pátria. O veículo literário integra a programação do Festival Sesc de Chorinho e Sanfona de Rosal, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, junto com grandes nomes da música como Hermeto Pascoal, Renato Borghetti, Chico Chagas e Ana Paula Cruz.
Réplica da Kombiousa feita em crochê contendo 25 livros diversos, principalmente de literatura feita no ES
Réplica da Kombiousa feita em crochê contendo 25 livros diversos, principalmente de literatura feita no ES Crédito: Divulgação
De 7 a 9 de setembro, durante os três dias do tradicional evento fluminense, o Centro Cultural Itinerante equipado com sala de leitura e cineclube vai expor livros, promover saraus musicais, além de doar uma “Bibliocombi” para a cidade - trata-se de uma réplica do veículo feita em crochê contendo 25 livros diversos, principalmente de literatura feita no Espírito Santo.

O ES NA FLIP EM PARATY

A presença em eventos culturais, principalmente musicais, é uma estratégia da Editora Cousa para levar os livros e a leitura para além de eventos literários, dos quais também costuma participar. Aliás, a editora e a kombi também devem estar em novembro no maior evento literário do país, a Festa Literária de Paraty (Flip), também no Rio de Janeiro.
Não será a primeira vez que a Combiousa adentra o território fluminense para participar de importantes eventos culturais. Já participou em 2022 da Bienal de Campos, em Campos dos Goytacazes, e em julho passado do Festival de Inverno de Porciúncula.

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A chamada “Caravana Combiousa” também já esteve em Minas Gerais e somando todos Estados passou por mais de 20 cidades, incluindo bairros periféricos e distritos rurais, passando por praças, salas de aula e outros espaços levando livros, saraus e filmes.
Uma estátua do cavaleiro andante Dom Quixote acompanha a caravana literária capixaba
Uma estátua do cavaleiro andante Dom Quixote acompanha a caravana literária capixaba Crédito: Divulgação
Inspirada nas caravanas e grupos mambembes, artistas que iam de carroça de povoado em povoado, até chegarem os veículos motorizados atuais, a iniciativa móvel da Editora Cousa (ganhadora do Prêmio Jabuti em 2021) busca fortalecer a circulação de literatura. Uma estátua do cavaleiro andante Dom Quixote acompanha a caravana. É um símbolo da luta quixotesca pela difusão e democratização do livro e da leitura no país.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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