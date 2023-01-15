Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

De onde vieram os turistas (inclusive estrangeiros) para o Réveillon no ES?

Levantamento identificou visitantes de seis países na festa de fim de ano no Espírito Santo

Públicado em 

15 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício
Fogos de artifício na orla de Vila Velha  Crédito: PMVV
A festa de Ano-Novo no Espírito Santo atraiu os tradicionais turistas da Região Sudeste e de Estados vizinhos, mas os estrangeiros também compareceram à passagem de ano em cinco municípios pesquisados.
Do Brasil, segundo estudo de identificação do perfil do turista e do excursionista realizado pela Secretaria de Turismo (Setur), a maioria veio do próprio Espírito Santo (45,5%), seguido por Minas Gerais (29%), Rio de Janeiro (9,3%), São Paulo (5,7%) e Bahia (2,4%).
E do exterior, o Espírito Santo recebeu turistas dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, México, Noruega e Suíça.

Veja Também

Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

Conheça a única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

Realizada em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Conceição da Barra, a pesquisa foi desenvolvida pela Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios e monitorada em tempo real pelo Observatório do Turismo da Setur.
O estudo mostrou que 78,7% dos entrevistados vieram ao Estado exclusivamente para passar o Réveillon e 48,8% dos turistas e excursionistas estavam curtindo a festa pela primeira vez em solo capixaba devido à indicação de familiares e amigos (45,7%), além da proximidade com seu local de residência.
Segundo a pesquisa, o gasto médio diário do visitante foi de aproximadamente R$ 350 considerando os gastos com hospedagem, alimentação, transporte e eventos, dentre outros itens.
Visitantes de outras regiões do país também passaram o Ano-Novo no Espírito Santo, ainda que em menor número. Foram identificados na pesquisa turistas das regiões Sul e Centro-Oeste (Distrito Federal). Da região Nordeste, apenas não há registro de pessoas dos Estados de Pernambuco e Piauí. Já da região Norte, os Estados do Acre, Amapá e Roraima não foram representados no levantamento.

Veja Também

No ES, primeira-dama assume Secretaria de Turismo onde não tem… turismo

Saiba qual é a única cidade do ES na elite do turismo do Brasil

A maioria do grupo pesquisado que curtiu a virada do ano nos cinco municípios capixabas tem renda média de dois a cinco salários-mínimos (37,7%), sendo 18,2% com renda de cinco a dez salários e 17,8% de um a dois salários-mínimos.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Estados Unidos Turismo no ES Europa Réveillon Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados