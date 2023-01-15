De onde vieram os turistas (inclusive estrangeiros) para o Réveillon no ES?

A festa de Ano-Novo no Espírito Santo
atraiu os tradicionais turistas da Região Sudeste e de Estados vizinhos, mas os estrangeiros também compareceram à passagem de ano em cinco municípios pesquisados.
Do Brasil, segundo estudo de identificação do perfil do turista e do excursionista realizado pela Secretaria de Turismo (Setur), a maioria veio do próprio Espírito Santo (45,5%), seguido por Minas Gerais
(29%), Rio de Janeiro (9,3%), São Paulo (5,7%) e Bahia (2,4%).
E do exterior, o Espírito Santo recebeu turistas dos Estados Unidos
, Canadá, Colômbia, México, Noruega e Suíça.
Realizada em Vitória, Vila Velha, Guarapari
, Anchieta e Conceição da Barra, a pesquisa foi desenvolvida pela Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios e monitorada em tempo real pelo Observatório do Turismo da Setur.
O estudo mostrou que 78,7% dos entrevistados vieram ao Estado exclusivamente para passar o Réveillon
e 48,8% dos turistas e excursionistas estavam curtindo a festa pela primeira vez em solo capixaba devido à indicação de familiares e amigos (45,7%), além da proximidade com seu local de residência.
Segundo a pesquisa, o gasto médio diário do visitante foi de aproximadamente R$ 350 considerando os gastos com hospedagem, alimentação, transporte e eventos, dentre outros itens.
Visitantes de outras regiões do país também passaram o Ano-Novo no Espírito Santo, ainda que em menor número. Foram identificados na pesquisa turistas das regiões Sul e Centro-Oeste (Distrito Federal
). Da região Nordeste, apenas não há registro de pessoas dos Estados de Pernambuco e Piauí. Já da região Norte, os Estados do Acre, Amapá e Roraima não foram representados no levantamento.
A maioria do grupo pesquisado que curtiu a virada do ano nos cinco municípios capixabas tem renda média de dois a cinco salários-mínimos (37,7%), sendo 18,2% com renda de cinco a dez salários e 17,8% de um a dois salários-mínimos.