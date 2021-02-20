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Leonel Ximenes

Coronel Nylton Rodrigues se desfilia do Novo

Partido defendeu o relaxamento da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), o que desagradou o ex-candidato a prefeito de Vitória

Públicado em 

20 fev 2021 às 15:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Nylton Rodrigues
Coronel Nylton Rodrigues não definiu seu futuro partidário Crédito: Arquivo pessoal
Ex-candidato a prefeito de Vitória, o coronel Nylton Rodrigues anunciou neste sábado (20) que se desfiliou do Partido Novo. Segundo a coluna apurou, ele estava insatisfeito com algumas decisões da legenda, mas a sessão de ontem (19) na Câmara, em que o Novo votou contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), foi a gota d’água para a desfiliação.
A bancada do Novo, formada por oito parlamentares, votou em bloco contra a prisão do bolsonarista, que está preso por ter defendido, num vídeo polêmico e agressivo, a destituição dos 11 ministros do STF e a volta do AI-5, instrumento jurídico pelo qual os militares aumentaram a repressão durante a ditadura, no final de 1968.
Na sessão histórica da Câmara desta sexta-feira (19), coube a um deputado do Novo, Marcel van Hattem, do Rio Grande do Sul, defender no plenário a libertação de Daniel Silveira, que está preso a mando do ministro Alexandre de Moraes e com o aval de todos os demais ministros do STF.
Nylton defendia a continuidade da prisão do parlamentar fluminense, o que acabou acontecendo. Por 364 votos a 130, os deputados federais votaram pela manutenção da decisão da Suprema Corte.
Nylton Rodrigues não definiu seu futuro partidário. Ligado politicamente ao ex-governador Paulo Hartung, por enquanto ficará sem legenda. Ele também não decidiu se será candidato a algum cargo em 2022.

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A tropa do coronel Nylton Rodrigues na eleição a prefeito de Vitória

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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