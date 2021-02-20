Coronel Nylton Rodrigues se desfilia do Novo

Ex-candidato a prefeito de Vitória, o coronel Nylton Rodrigues
anunciou neste sábado (20) que se desfiliou do Partido Novo. Segundo a coluna apurou, ele estava insatisfeito com algumas decisões da legenda, mas a sessão de ontem (19) na Câmara, em que o Novo votou contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), foi a gota d’água para a desfiliação.
A bancada do Novo, formada por oito parlamentares, votou em bloco contra a prisão do bolsonarista, que está preso por ter defendido, num vídeo polêmico e agressivo, a destituição dos 11 ministros do STF e a volta do AI-5, instrumento jurídico pelo qual os militares aumentaram a repressão durante a ditadura, no final de 1968.
Na sessão histórica da Câmara desta sexta-feira (19), coube a um deputado do Novo, Marcel van Hattem, do Rio Grande do Sul, defender no plenário a libertação de Daniel Silveira
, que está preso a mando do ministro Alexandre de Moraes e com o aval de todos os demais ministros do STF.
Nylton defendia a continuidade da prisão do parlamentar fluminense, o que acabou acontecendo. Por 364 votos a 130, os deputados federais votaram pela manutenção da decisão da Suprema Corte.
Nylton Rodrigues não definiu seu futuro partidário. Ligado politicamente ao ex-governador Paulo Hartung, por enquanto ficará sem legenda. Ele também não decidiu se será candidato a algum cargo em 2022.