Coronavírus: circo fará espetáculo ao vivo pela internet para agradecer doações

As crianças do Circo Barcelona com parte das doações de alimentos que receberam Crédito: Daniela Torres

O espetáculo não pode parar. O Circo Barcelona Spetacular, instalado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, vai promover um espetáculo virtual neste sábado (4), às 20h. Por motivos bem nobres: além de manter a arte circense viva mesmo neste período de pandemia do novo coronavíru s, a sessão que será transmitida pelas redes sociais foi uma forma de agradecimento dos donos do circo às inúmeras doações que a comunidade fez para ajudar os artistas, que estão passando aperto neste período

O Barcelona Spetacular tem atualmente 14 adultos (sendo uma grávida) e quatro crianças. Moradores se mobilizaram e doaram cestas básicas para os artistas, que há cerca de um mês não conseguiram arrecadar mais recursos por causa da paralisação dos espetáculos . Em dificuldade financeiras, os donos dos circos chegaram a demitir alguns artistas. Além de alimentos, também foram doados fraldas e produtos de higiene (Dani, a confirmar isso).

A iniciativa da campanha solidária partiu de um casal que mora num prédio em frente ao circo. O marido, que é designer gráfico, quando soube das dificuldades pelas quais estava passando o circo, foi levar uma cesta básica e conversou com o palhaço, que é dono do Barcelona. Nessa conversa, o artista autorizou o designer a divulgar a campanha, que também foi compartilhada nas redes sociais e mobilizou dezenas de outros benfeitores.

O espetáculo deste sábado, sem ter plateia, terá a participação de palhaços, malabaristas, equilibristas e bailarinas, entre outros artistas, e será transmitido pelo Facebook e pelo Instagram do circo.