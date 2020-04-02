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Solidariedade

Coronavírus: circo fará espetáculo ao vivo pela internet para agradecer doações

Circo Barcelona recebeu cestas básicas de moradores do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha,  e vai retribuir com apresentação pelas redes sociais neste sábado

Públicado em 

02 abr 2020 às 11:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As crianças do Circo Barcelona com parte das doações de alimentos que receberam
As crianças do Circo Barcelona com parte das doações de alimentos que receberam Crédito: Daniela Torres
O espetáculo não pode parar. O Circo Barcelona Spetacular, instalado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, vai promover um espetáculo virtual neste sábado (4), às 20h. Por motivos bem nobres: além de manter a arte circense viva mesmo neste período de pandemia do novo coronavírus, a sessão que será transmitida pelas redes sociais foi uma forma de agradecimento dos donos do circo às inúmeras doações que a comunidade fez para ajudar os artistas, que estão passando aperto neste período.
O Barcelona Spetacular tem atualmente 14 adultos (sendo uma grávida) e quatro crianças. Moradores se mobilizaram e doaram cestas básicas para os artistas, que há cerca de um mês não conseguiram arrecadar mais recursos por causa da paralisação dos espetáculos. Em dificuldade financeiras, os donos dos circos chegaram a demitir alguns artistas. Além de alimentos, também foram doados fraldas e produtos de higiene (Dani, a confirmar isso).
A iniciativa da campanha solidária partiu de um casal que mora num prédio em frente ao circo. O marido, que é designer gráfico, quando soube das dificuldades pelas quais estava passando o circo, foi levar uma cesta básica e conversou com o palhaço, que é dono do Barcelona. Nessa conversa, o artista autorizou o designer a divulgar a campanha, que também foi compartilhada nas redes sociais e mobilizou dezenas de outros benfeitores.

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O espetáculo deste sábado, sem ter plateia, terá a participação de palhaços, malabaristas, equilibristas e bailarinas, entre outros artistas, e será transmitido pelo Facebook e pelo Instagram do circo.
Agora, a ideia de algumas pessoas que participaram da corrente de solidariedade  é promover novas campanhas para ajudar artistas populares que estão em dificuldades durante este período de isolamento social por causa da Covid-19.  E parte das doações que estão chegando no Barcelona Spetacular, que é de Vila Velha, está sendo distribuída também para outros dez circos no Estado. O trabalho está sendo feito por uma voluntária da Associação de Circos do ES. Quer ajudar? @circobarcelona (PicPay).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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