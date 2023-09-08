Conheça as primeiras fotos da aniversariante do dia: Vitória

Vitória celebra seus 472 anos nesta sexta-feira (8), mas as primeiras imagens são “recentes” - datam de 1860. E o responsável pelo registro é o fotógrafo francês Victor Frond. As imagens, que estão no acervo do Arquivo Público do ES e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mostram paisagens do Penedo e da Baía de Vitória
.
As fotografias da Capital, feitas por Frond (1821-1881), são de uma série de panoramas. O francês era oriundo de uma família camponesa da região de Lot, no sul da França
. Antes de exercer seu novo ofício, ele atuou como subtenente na 4ª Companhia do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Paris.
Foi militante republicano e participou de barricadas e revoltas. Em 1852, foi preso e sentenciado à pena máxima, sendo deportado para a Argélia, no Norte da África. Empreendeu uma fuga do cativeiro e exilou-se na Inglaterra, onde reencontrou seus companheiros de luta. Depois, transferiu-se para Portugal
e estudou fotografia.
Ao chegar ao Brasil, Frond montou um ateliê, recebendo o reconhecimento da Casa Imperial e tornando-se um dos fotógrafos do imperador. Foi considerado um dos melhores profissionais do ramo na época e ganhou renome com a publicação do livro “Brasil Pitoresco”, contendo fotografias de sua autoria realizadas no Rio de Janeiro
e fazendas de escravos do interior daquela província.
Victor Frond foi o primeiro a registrar fotograficamente o cotidiano dos escravos nas lavouras fluminenses e a produção agrícola nacional.
Após o sucesso dos primeiros volumes, o projeto se expande tendo como meta retratar e descrever outras províncias do Brasil, principalmente as de Pernambuco e Bahia
. O Espírito Santo também é inserido nesse roteiro.
Frond é então contratado pelo governo imperial, com recursos do Departamento Geral de Terras, para excursionar pelo interior, seguindo o mesmo itinerário trilhado pelo monarca dom Pedro II nas terras capixabas, incluída a província no projeto fotopublicista do “Brasil Pitoresco”.
O francês, de repente, deve ter sido um dos primeiros a entender o que o poeta e jornalista Marien Calixte iria atestar anos depois: “Viver é ver Vitória
”.