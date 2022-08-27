Conheça a cidade do ES que tem mais denúncias eleitorais

O Pardal, serviço criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
para recebimento de denúncias eleitorais, já está sendo acionado por cidadãos do Espírito Santo. Tanto é que já acumula 55 informações sobre supostas irregularidades em pouco mais de uma semana de funcionamento.
Todas as 55 denúncias eleitorais, até a manhã desta sexta-feira, são referentes a supostas propagandas irregulares, segundo o dispositivo.
De acordo com o sistema, Vila Velha
lidera com 15 denúncias, seguida por Vitória (13), Cachoeiro de Itapemirim (11), Cariacica (5), Serra (3), Guarapari e São Roque do Canaã (2 cada), Apiacá, Aracruz, Colatina e Rio Novo do Sul (1 cada).
Segundo o TSE, dos dias 16 a 23 de agosto foram recebidas, em todo o país, 1.330 denúncias de propaganda eleitoral irregular pelo aplicativo Pardal.
Os eleitores da Região Sudeste foram os que mais fizeram denúncias até o momento, com 438 registros. Já no Nordeste foram feitas 367 comunicações de propaganda eleitoral irregular. Nas demais regiões, o app registrou 245 denúncias no Sul, 177 no Centro-Oeste e 103 no Norte.