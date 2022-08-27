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Leonel Ximenes

Conheça a cidade do ES que tem mais denúncias eleitorais

Segundo o TSE,  foram recebidas, em todo o país, 1.330 comunicações de propaganda eleitoral irregular

Públicado em 

27 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O aplicativo Pardal do TSE recebe denúncias eleitorais
O aplicativo Pardal do TSE recebe denúncias eleitorais Crédito: Divulgação
O Pardal, serviço criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para recebimento de denúncias eleitorais, já está sendo acionado por cidadãos do Espírito Santo. Tanto é que já acumula 55 informações sobre supostas irregularidades em pouco mais de uma semana de funcionamento.
Todas as 55 denúncias eleitorais, até a manhã desta sexta-feira, são referentes a supostas propagandas irregulares, segundo o dispositivo.

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De acordo com o sistema, Vila Velha lidera com 15 denúncias, seguida por Vitória (13), Cachoeiro de Itapemirim (11), Cariacica (5), Serra (3), Guarapari e São Roque do Canaã (2 cada), Apiacá, Aracruz, Colatina e Rio Novo do Sul (1 cada).

DENÚNCIAS EM TODO O PAÍS

Segundo o TSE, dos dias 16 a 23 de agosto foram recebidas, em todo o país, 1.330 denúncias de propaganda eleitoral irregular pelo aplicativo Pardal.

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Os eleitores da Região Sudeste foram os que mais fizeram denúncias até o momento, com 438 registros. Já no Nordeste foram feitas 367 comunicações de propaganda eleitoral irregular. Nas demais regiões, o app registrou 245 denúncias no Sul, 177 no Centro-Oeste e 103 no Norte.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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