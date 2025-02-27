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Leonel Ximenes

Congo da Barra do Jucu vai passar em rede nacional de TV

Programa, que vai ao ar nesta sexta-feira (28), mostra a relação dos moradores do bairro de Vila Velha com a fincada e retirada do Mastro de São Benedito

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 17:16

Públicado em 

27 fev 2025 às 17:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Integrante do congo participa da fincada e retirada do Mastro de São Benedito na Barra do Jucu
Integrante do congo participa da fincada e retirada do Mastro de São Benedito na Barra do Jucu Crédito: Rodrigo Gavini
Nesta sexta-feira (28), o congo da Barra do Jucu e a devoção capixaba a São Benedito poderão ser conhecidas por todo o Brasil. É que o documentário Congo Santo, produzido pela Andaluz Filmes e dirigido por Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira, será exibido às 21h15 na emissora católica TV Aparecida.
O doc mostra a relação dos moradores da Barra do Jucu com a fincada e retirada do Mastro de São Benedito e como a lenda de escravos que foram salvos de um naufrágio por um milagre do santo alimenta uma história de luta contra o preconceito e de afirmação de identidade. Tudo isso embalado pelo congo, o ritmo característico da vila, que está sempre presente nas festas dedicadas ao santo.
Congo Santo mostra a riqueza multicultural dos festejos dedicados a São Benedito, em dezembro e janeiro de cada ano. É quando as bandas de congo tomam as ruas da Barra e dão vida à sua “opereta cabocla”. Entre a fincada e a retirada do mastro de São Benedito, o filme caminha por histórias de vidas ligadas ao ritmo capixaba e exalta a fé e a identidade cultural de quem produz essa festa.
Fiéis levam o mastro de São Benedito na Barra do Jucu
Fiéis levam o mastro de São Benedito na Barra do Jucu Crédito: Rodrigo Gavini
"Fizemos esse filme como uma celebração do congo do Barra do Jucu. Nós conhecíamos a fincada do mastro como observadores, mas fazer o documentário mudou completamente nossa relação com a comunidade", afirma Rodrigo Cerqueira.
O doc produzido em Vila Velha é o começo de uma parceria entre a TV Aparecida e a Andaluz Filmes, que promete levar mais da fé e cultura do Espírito Santo ao conhecimento de todo país. Em março, será a vez de outra produção capixaba, a minissérie "Traço Divino", também dirigida por Rodrigo Cerqueira e Roberta Fernandes, ir ao ar na programação da emissora.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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