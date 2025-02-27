Congo da Barra do Jucu vai passar em rede nacional de TV

Integrante do congo participa da fincada e retirada do Mastro de São Benedito na Barra do Jucu Crédito: Rodrigo Gavini

Nesta sexta-feira (28), o congo da Barra do Jucu e a devoção capixaba a São Benedito poderão ser conhecidas por todo o Brasil. É que o documentário Congo Santo, produzido pela Andaluz Filmes e dirigido por Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira, será exibido às 21h15 na emissora católica TV Aparecida.

O doc mostra a relação dos moradores da Barra do Jucu com a fincada e retirada do Mastro de São Benedito e como a lenda de escravos que foram salvos de um naufrágio por um milagre do santo alimenta uma história de luta contra o preconceito e de afirmação de identidade. Tudo isso embalado pelo congo, o ritmo característico da vila, que está sempre presente nas festas dedicadas ao santo.

Congo Santo mostra a riqueza multicultural dos festejos dedicados a São Benedito, em dezembro e janeiro de cada ano. É quando as bandas de congo tomam as ruas da Barra e dão vida à sua “opereta cabocla”. Entre a fincada e a retirada do mastro de São Benedito, o filme caminha por histórias de vidas ligadas ao ritmo capixaba e exalta a fé e a identidade cultural de quem produz essa festa.

Fiéis levam o mastro de São Benedito na Barra do Jucu Crédito: Rodrigo Gavini

"Fizemos esse filme como uma celebração do congo do Barra do Jucu. Nós conhecíamos a fincada do mastro como observadores, mas fazer o documentário mudou completamente nossa relação com a comunidade", afirma Rodrigo Cerqueira.