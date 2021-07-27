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Leonel Ximenes

Condomínio de luxo no ES é multado em R$ 50 mil por retirar vegetação

Casas no empreendimento chegam a ser cotadas no mercado por R$ 3,8 milhões

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

27 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra, da Cristal Empreendimentos. O diretor da empresa, Douglas Vaz, diz que é crescente o interesse de fundos de investimentos sobre o mercado de loteamentos e condomínios.
Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra Crédito: Cristal Empreendimentos/Divulgação
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra multou o Condomínio Boulevard Lagoa, no bairro Portal de Jacaraípe, em R$ 50 mil, por retirada ilegal de vegetação em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA) de mil metros quadrados, numa área localizada dentro do próprio empreendimento.
A autuação ocorreu na quarta-feira passada (21). O condomínio tem prazo de 30 dias para recorrer da multa, mas se optar em pagá-la sem contestação terá direito a um desconto de 30% - neste caso a sanção cairá para R$ 35 mil.
Além da multa, a Prefeitura da Serra embargou o desmatamento que estava acontecendo na Zona de Proteção Ambiental, no local conhecido como “Prainha”, por falta de licenciamento ambiental.

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Presidente da Associação de Moradores do Boulevard Lagoa, Sizenando José Braga se declara parceiro do meio ambiente e diz que está discutindo com a Prefeitura da Serra para entender a posição da fiscalização.
“Precisamos fazer algumas ponderações porque temos total interesse em que o meio ambiente seja preservado. Pode ter ocorrido uma situação externa ao condomínio. Não queremos cometer nenhum erro na área ambiental. Viemos morar aqui exatamente por causa da natureza. Quem não gostar [da natureza], não venha pra cá”, diz Braga.
O Boulevard Lagoa é um condomínio de casas de alto padrão. Algumas unidades residenciais estão à venda por valores que chegam a R$ 3,8 milhões. Segundo o site da associação de moradores do local, o condomínio é fechado para residências, com terrenos entre 450 e 600 m², vista para o Mestre Álvaro e fica às margens da Lagoa Jacuném, com área de 14 km² e 50 mil m³ de volume de água.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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