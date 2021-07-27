Condomínio de luxo no ES é multado em R$ 50 mil por retirar vegetação

Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra Crédito: Cristal Empreendimentos/Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra multou o Condomínio Boulevard Lagoa, no bairro Portal de Jacaraípe, em R$ 50 mil, por retirada ilegal de vegetação em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA) de mil metros quadrados, numa área localizada dentro do próprio empreendimento.

A autuação ocorreu na quarta-feira passada (21). O condomínio tem prazo de 30 dias para recorrer da multa, mas se optar em pagá-la sem contestação terá direito a um desconto de 30% - neste caso a sanção cairá para R$ 35 mil.

Além da multa, a Prefeitura da Serra embargou o desmatamento que estava acontecendo na Zona de Proteção Ambiental, no local conhecido como “Prainha”, por falta de licenciamento ambiental.

Presidente da Associação de Moradores do Boulevard Lagoa, Sizenando José Braga se declara parceiro do meio ambiente e diz que está discutindo com a Prefeitura da Serra para entender a posição da fiscalização.

“Precisamos fazer algumas ponderações porque temos total interesse em que o meio ambient e seja preservado. Pode ter ocorrido uma situação externa ao condomínio. Não queremos cometer nenhum erro na área ambiental. Viemos morar aqui exatamente por causa da natureza. Quem não gostar [da natureza], não venha pra cá”, diz Braga.