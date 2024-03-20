Comandante do Bope vem ao ES falar sobre combate ao crime no RJ

O comandante do famoso (e temido) Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro
, tenente-coronel Uirá do Nascimento Ferreira, vai abrir com uma palestra o curso de pós-graduação em Segurança Pública Municipal, promovido pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público.
O comandante da força especial da PM do Rio vai falar sobre a “ADPF 635 e o enfrentamento organizado no Rio de Janeiro”, às 19h, no auditório da sede do Ministério Público Estadual
, na Enseada do Suá, em Vitória.
Uirá contará os desafios, a estruturação de planejamento e a importância da aproximação da polícia com o Ministério Público, entre outros assuntos relacionados ao Bope.
O outro palestrante convidado da aula inaugural é João Paulo Schoucair, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e membro do Ministério Público da Bahia, que vai falar sobre “O enfrentamento ao crime organizado no século XXI”.
A primeira Pós-Graduação em Segurança Pública Municipal do Brasil é uma realização da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e começa nesta quarta-feira (20). A primeira turma já está formada e reúne 40 guardas municipais da Prefeitura de Vitória
. Serão 12 meses de curso, com carga horária total de 370 horas, de forma totalmente presencial.