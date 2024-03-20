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Leonel Ximenes

Comandante do Bope vem ao ES falar sobre combate ao crime no RJ

Tenente-coronel vai dar uma palestra no curso de pós-graduação em Segurança Pública Municipal

Públicado em 

20 mar 2024 às 14:42
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Tenente-coronel Uirá, comandante do Bope-RJ
Tenente-coronel Uirá, comandante do Bope-RJ Crédito: Facebook do Bope
O comandante do famoso (e temido) Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tenente-coronel Uirá do Nascimento Ferreira, vai abrir com uma palestra o curso de pós-graduação em Segurança Pública Municipal, promovido pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público.
O comandante da força especial da PM do Rio vai falar sobre a “ADPF 635 e o enfrentamento organizado no Rio de Janeiro”, às 19h, no auditório da sede do Ministério Público Estadual, na Enseada do Suá, em Vitória.
Uirá contará os desafios, a estruturação de planejamento e a importância da aproximação da polícia com o Ministério Público, entre outros assuntos relacionados ao Bope.
O outro palestrante convidado da aula inaugural é João Paulo Schoucair, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e membro do Ministério Público da Bahia, que vai falar sobre “O enfrentamento ao crime organizado no século XXI”.
A primeira Pós-Graduação em Segurança Pública Municipal do Brasil é uma realização da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e começa nesta quarta-feira (20). A primeira turma já está formada e reúne 40 guardas municipais da Prefeitura de Vitória. Serão 12 meses de curso, com carga horária total de 370 horas, de forma totalmente presencial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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