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Leonel Ximenes

Ciência e fé: vacinação contra gripe e Covid sem agendamento na Festa da Penha

Imunização de grupos prioritários vai ocorrer entre os dias 15 e 17 de abril, com 10 mil doses

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 12:54

Públicado em 

11 abr 2023 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
As doses de Influenza estarão disponíveis para crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, idosos com idade a partir de 60 anos, gestantes e puérperas e trabalhadores de áreas específicas Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
As pessoas que se enquadram nos grupos prioritários poderão se vacinar contra Covid e Influenza, no posto de vacinação anexo à tenda de atendimento à saúde, na Prainha, entre os dias 15 e 17 de abril, durante a Festa da Penha. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar 10 mil doses de imunizantes, sem necessidade de agendamento. Moradores de outras cidades também poderão ser vacinados.
As doses de Influenza estarão disponíveis para crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, idosos com idade a partir de 60 anos, gestantes e puérperas. Também serão atendidos os trabalhadores das seguintes áreas: saúde, professores do ensino básico e superior, forças armadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, portuários e os que atuam com transporte coletivo rodoviário.

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Poderão se vacinar ainda os portadores de doenças crônicas não transmissíveis (respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica) e outras condições clínicas especiais, independente da idade (diabetes, imunossupressão, obesidade grau III, transplantados e portadores de trissomias), além de funcionários do sistema de privação de liberdade.

10 mil doses de vacina

Estarão disponíveis durante a Festa da Penha, no Parque da Prainha
Já contra a Covid-19 estarão disponíveis a primeira, segunda e as demais doses de reforço, incluindo a Bivalente. Serão imunizadas pessoas com diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras síndromes genéticas poderão tomar o reforço, desde que sejam maiores de 12 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A VACINAÇÃO

Para ser vacinado, é preciso levar seus documentos (cartão do SUS ou documento de identificação). Para as pessoas que forem tomar a segunda dose e a dose de reforço, é importante levar também o comprovante de vacinação da primeira dose. A vacinação vai ocorrer das 9h às 20h.
“A vacinação é essencial na garantia da diminuição dos casos mais graves de doenças; portanto, quanto maior o número de vacinados, mais protegidos todos nós estaremos”, alerta Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vila Velha.
Rezar, vacinar e viver bem. E viva Nossa Senhora da Penha!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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