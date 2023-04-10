Campanha de vacinação contra gripe começa em todo o país

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou nesta segunda-feira (10). Segundo o Ministério da Saúde , a meta é vacinar, até 31 de maio, pelo menos 90% do público prioritário para a imunização, que soma 81,8 milhões de pessoas. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas.

Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Neste ano, todos os segmentos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79,5 milhões de pessoas em todo o país e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses.

No Espírito Santo, a campanha foi antecipada e teve início no último dia 4. A estimativa é de que 1,6 milhão de pessoas sejam imunizadas.

As doses contra a gripe estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacina em todo o Estado. A vacina contra a Influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação.

"O objetivo é não perder a oportunidade de imunizarmos a nossa população-alvo. Mantermos seguros contra a gripe e também contra a Covid-19, ajudando assim a reduzir o número de casos graves no Estado e buscando uma cobertura ideal nas duas campanhas", disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista para A Gazeta no último dia 1º.

No Estado de São Paulo, a meta é atingir 18,4 milhões de pessoas neste ano. Já no Estado do Rio de Janeiro, espera-se vacinar 6,9 milhões de pessoas.

O aposentado Adão Eusébio Francisco, de 84 anos, foi se vacinar em uma tenda especial, montada na Praça Mauá, no centro da cidade, junto com seus colegas da turma de ginástica.

“Depois que a gente se vacina, a gripe até pega, mas vem mais leve. Todo ano eu me vacino e, graças a Deus, ela vem mais leve”, conta o aposentado.