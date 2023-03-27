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Saúde

Nova vacina de alta proteção contra gripe para idosos chega à rede privada em abril

Denominado Efluelda, imunizante proporciona uma eficácia relativa de 24,2% a mais na proteção da população de 60 anos ou mais

Publicado em 27 de Março de 2023 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2023 às 11:36
SÃO PAULO, SP - A farmacêutica francesa Sanofi Pasteur lançou uma nova vacina contra o vírus influenza, causador da gripe. A Efluelda, voltada ao público a partir de 60 anos, estará disponível nas clínicas particulares a partir de abril. O preço médio ainda não foi informado.
Ela é quadrivalente e protege contra duas cepas do Influenza A e duas do B. Apresenta quatro vezes mais antígenos — a vacina de dose padrão tem 15 microgramas para cada cepa e a Efluelda, 60 — e proporciona uma eficácia relativa de 24,2% a mais na proteção da população idosa, se comparada ao imunizante de dose padrão.
BRASILIA, AC, 30/03/2021: VACINAção-AC - Vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos na faixa etÃ¡ria dos 60 a 65 anos na cidade de Brasileia, no Acre, nesta terÃ§a-feira (30). (Foto: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress)
Quem não tiver acesso às vacinas particulares deve se vacinar com a que é oferecida no SUS Crédito: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress
Segundo nota técnica da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), a maior concentração de antígenos permitiu aumentar a resposta do sistema imunológico dos idosos à vacina, em especial contra o Influenza A (H3N2), mais comum e grave nesta parcela da população. A proteção para influenza e suas complicações oferecida pelas vacinas de dose padrão para a faixa etária é inferior à verificada em jovens.
Os efeitos adversos mais comuns causados pela nova vacina são semelhantes aos da tradicional: dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, dor muscular e de cabeça.

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A rede privada já oferta uma vacina quadrivalente para pessoas de qualquer idade. O preço médio é de R$ 80 a R$ 130, a depender da região do país, segundo Fabiana Funk, presidente do Conselho de Administração da ABCVac (Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas).
"A vacina da gripe (de dose padrão) já chegou para a grande parte das clínicas do Brasil. Neste ano, nós tivemos um adiantamento da chegada da vacina, o que foi ótimo, porque é preciso tomá-la o quanto antes. Quem tiver possibilidade de acesso a Efluelda e for acima de 60 anos deve tomá-la. É uma vacina que responde quatro vezes mais do que a quadrivalente, que já é ótima contra o influenza. Quem não tiver acesso à Efluelda, vacine-se com a quadrivalente. Se não tiver possibilidade ou condições, espere a do SUS, em abril. Em qualquer um dos casos, vacina boa é vacina no braço", afirma Fabiana Funk.
A vacina oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde), indicada a todo público, é trivalente e protege contra duas cepas do influenza A e uma do B.
"A vacina do SUS, a trivalente, foi usada durante muitos anos, muito antes de ter a quadrivalente, comprovando o quanto ela reduz, em termos de população, o número de hospitalizações, idas ao pronto-socorro e de mortes por gripe."
Mônica Levi - Presidente da SBIm
A especialia acrescenta: "A gente tem uma queda, de acordo com as coberturas vacinais, muito nítidas. Em populações vacinadas, você tem doenças mais leves, com menos complicações, internações e mortes por gripe".
A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Os tipos A e B são responsáveis pelas epidemias sazonais.
As complicações da gripe podem ocorrer principalmente em idosos, doentes crônicos e menores de 2 anos. A pior delas é a pneumonia.

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