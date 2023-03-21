Piso salarial da enfermagem: o abandono das heroínas de ocasião

Periodicamente, diante de grandes crises sanitárias de dimensão global como a que vivemos na pandemia da Covid-19, ou regionais, como em período de calamidades localizadas, as profissionais da enfermagem – ofício praticado em sua maioria por mulheres (enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem) – passam da condição de invisibilizadas, ignoradas, ocultadas no imaginário social, que apenas valoriza o profissional médico, para a condição de “heroínas”, tratadas, no discurso, como essenciais, dedicadas, fundamentais para a manutenção da vida e da saúde humana.

Nesses momentos ocasionais, destaca-se o papel relevante dessas profissionais que dedicam suas vidas à garantia da saúde e da vida da população, em detrimento de sua própria saúde e da de suas famílias.

As promessas foram muitas. Piso salarial justo, jornada adequada, condições de trabalho que garantam segurança, saúde física e mental compatíveis com o que se denomina de trabalho decente.

Segundo conceito da Organização Internacional do Trabalho (OIT): “Trabalho decente é trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”. É de conhecimento público que essa não é a condição na qual se enquadram os trabalhadores e as trabalhadoras da enfermagem.

A imprensa foi pródiga em noticiar, durante todo o período da pandemia, a dedicação desses profissionais que se desdobraram à custa de sua própria condição sanitária, para o enfrentamento do problema. Fora os mais de 870 que foram a óbito em decorrência da Covid-19, adquirida no cotidiano dos serviços de saúde, mais de 64 mil se contaminaram, dos quais milhares encontram-se hoje convivendo com sequelas que inviabilizam sua condição plena de existência.

Políticos e gestores se manifestaram, inúmeras vezes, no sentido de reconhecer a precariedade desse tipo de trabalho, comprometendo-se, publicamente, a envidar esforços no sentido de garantir retribuição justa por meio do piso salarial e de garantia de condições de trabalho dignas.

Passada a crise, superados os riscos iminentes de dependência absoluta dessas profissionais, as enfermeiras são, de novo, convidadas a permanecer emudecidas, sem qualquer necessidade de reconhecimento, seja ele de natureza de valorização meramente discursiva, seja de valorização remuneratória, com pagamento de salários justos, jornadas de trabalho condizentes com a complexidade e os riscos envolvidos na atividade, com oferta de condições de trabalho decentes.

Passados os momentos de visibilidade maior, coletiva, que envolve discurso midiático de grandes dimensões, essas profissionais veem a essencialidade de sua participação na produção das condições necessárias e adequadas para a saúde humana relegadas a um segundo ou terceiro plano.

Não encontram mais o espaço de visibilidade e de dignidade que lhes estava prometido. Em razão de seu esgotamento, das inúmeras sequelas físicas e mentais e das relações familiares muito comprometidas e desgastadas pela dedicação no longo período da pandemia, encontram-se sem energia para travar as lutas necessárias nesse momento em que todos que, antes, prometiam ou garantiam-lhes apoio, agora estão com suas agendas cheias e sem coragem de lhes dizer “NÃO” presencialmente.

São obrigadas a se recolherem a um lugar de insignificância produzida pela lógica capitalista que necessita de força de trabalho desvalorizada para que o lucro possa ser compatível com os interesses daqueles que, verdadeiramente, conduzem a política econômica local e mundial.

As dificuldades de mobilização dessa categoria são inúmeras e determinantes na demora do alcance de soluções. Em sua maioria, mulheres, transitando de um plantão para outro, esgotadas pela dupla, tripla e às vezes quadrupla jornada de trabalho, não encontram tempo para participar de assembleias convocadas pelos sindicatos e às manifestações públicas de reivindicação do piso.

As diretorias e presidências dos órgãos de representação da classe peregrinam pelos gabinetes de deputados, senadores, prefeitos, governadores e pelos ministérios sem conseguir o acolhimento e apoio às pautas que são justas, relevantes e possíveis de serem implementadas.

Apesar de ser um setor e uma categoria com potencial para encetar manifestações de greve com alto impacto social e consequências gravíssimas para toda a sociedade, não conseguem se mobilizar. As condicionantes são inúmeras.

Entender a dinâmica capitalista que reproduz o modelo dominante e que constrói discursos que imobilizam, especialmente as trabalhadoras, é fundamental para a construção de estratégias de enfrentamento desse tipo de problema.

A implementação do Piso Salarial da Enfermagem não irá colocar em risco o equilíbrio financeiro, nem do setor público e nem do setor privado.

Os estudos do DIEESE sobre as estimativas de impactos da aplicação do piso salarial nacional para os profissionais da Enfermagem conforme o PL nº 2.564/2020, que utilizaram os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2019, mostraram que 56% dos enfermeiros, 85% dos técnicos e 52% dos auxiliares recebiam abaixo do piso. O impacto da aplicação do piso da enfermagem de forma universal traria um sentimento de justiça, de confiança e de uma distribuição mais equitativa dos recursos, públicos ou privados.

O esforço dos representantes de órgãos de classe dos trabalhadores e das trabalhadoras da enfermagem, dos sindicatos, da Associação Brasileira de Enfermagem, dos Conselhos de Enfermagem, da Federação Nacional dos Enfermeiros, do Fórum da Enfermagem e tantos outros que se encontram envolvidos deve ser valorizado. É preciso construir uma rede compreensiva que permita que, independentemente da forma de atuação de cada um e cada uma da enfermagem, o esforço seja considerado como parte do possível naquele momento histórico de cada um.

Esses trabalhadores e trabalhadoras não querem ser considerados heróis e heroínas de ocasião, anjos por interesses pontuais e momentâneos. Eles querem que o seu trabalho seja considerado digno e merecedor de justa remuneração na dinâmica da vida cotidiana e não apenas por ocasião de crises sanitárias ou eventos inesperados.