Cidade do ES se mobiliza para eleger o “Gari do Ano”

O Dia do Gari é comemorado em 16 de maio Crédito: Divulgação

O ano inteiro ele é praticamente ignorado, a não ser que deixe de cumprir sua tarefa diária. Aí, é reclamação na certa. Quando muito é admirado pelo seu desempenho correndo atrás do caminhão.

Poucos se lembram que ele tem família, filhos, mãe, pai, precisa de um remanso, como cantou Gonzaguinha na música “Guerreiro Menino”. Afinal, ele é gente que talvez seja lembrada apenas no período de Natal , quando deixa o envelope para que os moradores ajudem na cesta natalina. Este é o gari.

Mas em pelo menos em um município do Espírito Santo ele é lembrado e tem até eleição do “Gari do Ano”, título a ser comemorado com comes e bebes por conta do patrão. Está aberta desde esta quarta-feira (17) a votação para escolher, dentre três nomes selecionados numa enquete patrocinada pelo próprio prefeito, aquele que no dia 27, em praça pública, receberá o título de “Gari do Ano”, em Barra de São Francisco

A escolha, por meio de links disponíveis no site da própria prefeitura, tem campanha e tudo, geralmente patrocinada por parentes e pessoas amigas dos candidatos. A premiação é definida na véspera da entrega pelo próprio prefeito.

No ano passado, a eleita foi dona Iolanda Neves, 64 anos, que fez concurso público para gari no primeiro mandato de Enivaldo dos Anjos (1989-1992), quando ele também criou não apenas este, mas outros concursos.

No último domingo, por exemplo, ela foi premiada como a "Mãe do Ano”, comemorado com um almoço. No concurso de gari do ano de 2022, dona Iolanda, que continua trabalhando das 5 às 11 horas da manhã, ao lado do marido, o também gari José Geraldo de Souza, 66, ganhou um relógio de pulso, a faixa e o certificado. Do segundo ao quarto lugar, os homenageados receberam certificados.

O Dia do Gari é comemorado em 16 de maio e o Dia Internacional da Reciclagem no dia seguinte, 17. O prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido) explicou que essas homenagens que promove têm o objetivo de levantar a autoestima de pessoas geralmente esquecidas pela sociedade.

“São pequenas lembranças, mas que fazem com que as pessoas sintam-se vistas e reconhecidas. É gostoso demais ver o envolvimento da família, dos companheiros, dos amigos na escolha e a emoção dos eleitos não tem preço”, disse o prefeito.