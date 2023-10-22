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Leonel Ximenes

Cidade do ES reduz crimes, mas sofre com falta de mão de obra qualificada

“Quando há maior pobreza por perto, há maior probabilidade de violência”, adverte sindicalista que participou da reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa

Públicado em 

22 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Delegacia da PC de Pinheiros: redução de 50% no número de homicídios
Delegacia da PC de Pinheiros: redução de 50% no número de homicídios Crédito: PCES
Pinheiros, município de 23.915 habitantes no Norte do Estado, convive com uma situação diferente de outras cidades do Espírito Santo: por lá, os homicídios caíram e, agora, há uma necessidade de ter mão de obra qualificada para atuar em plantas industriais e no setor agrícola.
A revelação foi feita durante a reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, realizada na noite de quinta-feira (19), na Câmara de Vereadores de Pinheiros. No período de janeiro a setembro do ano passado, a cidade contabilizou oito assassinatos. Já em 2023, no mesmo período, foram quatro.
“Viemos em 2020 e havia alta reclamação por conta da onda de mortes causada pelo tráfico de drogas. Vimos que agora a situação melhorou e agora há reivindicações relacionadas à segurança para que diminua a evasão escolar e que haja o combate à gravidez na adolescência”, diz o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão.

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Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2020, Pinheiros teve 10 meninas, de 10 a 14 anos, que deram à luz. Em 2021 foram oito e, em 2022, dois casos.
Representantes ligados ao setor agrícola apontaram para a necessidade de haver mão de obra mais qualificada para atuar no campo na cidade. Érico Patrício Orletti, do Sindicato Rural de Pinheiros, afirmou que há máquinas modernas, mas não há pessoas capacitadas para que possam manuseá-las.
Representando os trabalhadores rurais da cidade, Paulo de Tarso endossou a situação e reivindicou melhorias na educação local. “Quando há maior pobreza por perto, há maior probabilidade de violência”, adverte
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pinheiros tem população adulta com escolaridade do ensino fundamental incompleto ao ensino médio incompleto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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