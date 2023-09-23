Cidade das montanhas recebe o maior valor médio do Bolsa-Família no ES

Bolsa-Família contempla atualmente 21,4 milhões de famílias em todo o país Crédito: MDS/ Divulgação

Uma pequena cidade de menos de 12 mil habitantes, encravada nas montanhas, é a que recebe o maior valor médio do Bolsa-Família no Espírito Santo, em setembro: R$ 738,35. Conceição do Castelo, com uma população de 11.937 pessoas, tem 824 famílias atendidas pelo programa social do governo federal.

Vila Valério (R$ 717,10), no noroeste do Estado, e Rio Bananal (R$ 716,42), no norte, completam a lista dos três municípios de maior valor médio no Estado neste mês.

O município da Serra tem o maior número de beneficiários em setembro: 42.714. Completam a lista dos cinco municípios com mais famílias atendidas no Espírito Santo as cidades de Cariacica (20.621), Vila Velha (14.870), Vitória (10.846) e Cachoeiro de Itapemirim (9.031).

Entre os Estados, o Espírito Santo tem, em setembro, o maior valor médio de benefício do Bolsa-Família na Região Sudeste: R$ 685,47. Ao todo, 313.647 famílias capixabas, dos 78 municípios do Estado, serão assistidas pelo programa neste mês, por meio da transferência de mais de R$ 214,3 milhões do governo federal . O calendário de pagamentos segue até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Do total repassado ao Espírito Santo, R$ 22,6 milhões são destinados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que chega a 161.632 a até 6 anos na composição familiar com um valor de R$ 150 extra.

Já o Benefício Variável Familiar, adicional de R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 anos a 18 anos incompletos e gestantes, atende 11.838 gestantes e 242.366 crianças e adolescentes, num aporte de R$ 11,5 milhões.

BENEFÍCIO CONTEMPLA 21,4 MILHÕES DE FAMÍLIAS

Um total de 21,4 milhões de famílias de todos os 5.570 municípios brasileiros serão contempladas pelo Bolsa-Família em setembro. O número representa aumento de 1,6% (337,8 mil famílias a mais) em relação a agosto, quando foram cerca de 21,1 milhões.