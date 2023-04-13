Catadores de recicláveis vão participar de missa na Festa da Penha

Catadores de material reciclável vão participar da tradicional Missa com as Pastorais Sociais na Festa da Penha, na próxima segunda-feira (17), a partir das 10h, no campinho do Convento da Penha
. Mas a programação começará antes, às 8h30, com concentração para a procissão que sairá da frente da Câmara Municipal de Vila Velha.
Os catadores que atuam na Grande Vitória
têm se manifestado contra uma lei municipal de Vila Velha que os impediu de trafegar com seus carrinhos no Centro e em várias vias da cidade, impondo multa sobre quem desrespeitar a regra. Segundo eles, a lei dificulta diretamente o seu meio de trabalho e sobrevivência.
Para o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, é dever das pessoas, como Igreja, acolher demandas justas das pessoas que precisam de solidariedade e apoio. “Isso está no tema da Festa da Penha que celebramos: ‘Com Maria, chamados a servir’”, destacou.
Nesta quinta-feira (14) de manhã
, catadores de materiais recicláveis protestaram, em frente à Prefeitura de Vila Velha, contra a lei que proibiu a circulação dos carrinhos usados na coleta de resíduos em boa parte da cidade. Os gritos da categoria eram de "Queremos trabalhar!" e "Fora, prefeito!".
No final de março, a lei municipal 6.803 proibiu a circulação dos carrinhos de catadores no Centro e em várias vias de Vila Velha – incluindo a orla e as regiões próximas a terminais rodoviários. A medida foi proposta pelo prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos) e aprovada pelos vereadores.
A legislação prevê que se um carrinho puxado pelo catador for flagrado fora dos locais permitidos, ele será multado em 100 vezes o Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal (CPRTM) – o que, atualmente, equivale a R$ 417. Essa quantia cobrada do trabalhador dobra a cada reincidência.