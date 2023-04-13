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Leonel Ximenes

Catadores de recicláveis vão participar de missa na Festa da Penha

Trabalhadores estão protestando contra lei aprovada em Vila Velha que proíbe a atividade deles em várias regiões da cidade

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 16:34

Públicado em 

13 abr 2023 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Catadores de materiais recicláveis protestam contra lei que restringiu circulação em Vila Velha
Catadores de materiais recicláveis protestam, em frente à prefeitura, contra a lei que restringiu circulação em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Catadores de material reciclável vão participar da tradicional Missa com as Pastorais Sociais na Festa da Penha, na próxima segunda-feira (17), a partir das 10h, no campinho do Convento da Penha. Mas a programação começará antes, às 8h30, com concentração para a procissão que sairá da frente da Câmara Municipal de Vila Velha.
Os catadores que atuam na Grande Vitória têm se manifestado contra uma lei municipal de Vila Velha que os impediu de trafegar com seus carrinhos no Centro e em várias vias da cidade, impondo multa sobre quem desrespeitar a regra. Segundo eles, a lei dificulta diretamente o seu meio de trabalho e sobrevivência.

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Para o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, é dever das pessoas, como Igreja, acolher demandas justas das pessoas que precisam de solidariedade e apoio. “Isso está no tema da Festa da Penha que celebramos: ‘Com Maria, chamados a servir’”, destacou.

PROTESTO CONTRA O PREFEITO DE VILA VELHA

Nesta quinta-feira (14) de manhã, catadores de materiais recicláveis protestaram, em frente à Prefeitura de Vila Velha, contra a lei que proibiu a circulação dos carrinhos usados na coleta de resíduos em boa parte da cidade. Os gritos da categoria eram de "Queremos trabalhar!" e "Fora, prefeito!".

Protesto de catadores contra lei municipal de Vila Velha

No final de março, a lei municipal 6.803 proibiu a circulação dos carrinhos de catadores no Centro e em várias vias de Vila Velha – incluindo a orla e as regiões próximas a terminais rodoviários. A medida foi proposta pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e aprovada pelos vereadores.
A legislação prevê que se um carrinho puxado pelo catador for flagrado fora dos locais permitidos, ele será multado em 100 vezes o Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal (CPRTM) – o que, atualmente, equivale a R$ 417. Essa quantia cobrada do trabalhador dobra a cada reincidência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Prefeitura de Vila Velha Arnaldinho Borgo Igreja Católica Câmara de Vila Velha Festa da Penha 2023
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