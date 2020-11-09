Casagrande vai à CBF oferecer Kleber Andrade para jogos da Seleção

O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, vão se reunir nesta terça-feira (10) com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, no Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as reformas do estádio e colocar o Kleber Andrade
à disposição para jogos da seleção brasileira
e outras competições nacionais.
O Kleber Andrade, depois das reformas, está equipado com elevadores, placar eletrônico e escada rolante, ou seja, em condições para sediar até jogos internacionais.
Há um mês, em visita ao Klebão, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, confirmou que iria passar para Caboclo e para o técnico Tite as boas impressões que teve do local, principalmente do gramado do estádio
, que conta com a grama híbrida, usada também na arena do Corinthians e no Estádio Wembley, em Londres.
Como a pandemia do novo coronavírus impede a presença de torcedores no estádio, Feldman confirmou que Tite e a CBF têm priorizado jogos do Brasil em campos com boa estrutura e ótimo gramado.
“Nossa ideia é apresentar ao presidente Caboclo todas as novidades que o estádio recebeu desde o início de 2019. Hoje o Kleber Andrade conta com um dos melhores gramados do Brasil e, com a nova capacidade de 21,8 mil pessoas, pode competir com outros estádios médios do país por grandes eventos. Além disso, já tivemos um ótimo teste aqui no ano passado com a Copa do Mundo Sub-17, e a própria Fifa disse que nos saímos bem”, afirmou Júnior Abreu.