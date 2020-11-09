Casagrande vai à CBF oferecer Kleber Andrade para jogos da Seleção

Como a pandemia do novo coronavírus impede a presença de torcedores no estádio, Feldman confirmou que Tite e a CBF têm priorizado jogos do Brasil em campos com boa estrutura e ótimo gramado.

“Nossa ideia é apresentar ao presidente Caboclo todas as novidades que o estádio recebeu desde o início de 2019. Hoje o Kleber Andrade conta com um dos melhores gramados do Brasil e, com a nova capacidade de 21,8 mil pessoas, pode competir com outros estádios médios do país por grandes eventos. Além disso, já tivemos um ótimo teste aqui no ano passado com a Copa do Mundo Sub-17, e a própria Fifa disse que nos saímos bem”, afirmou Júnior Abreu.