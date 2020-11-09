Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Casagrande vai à CBF oferecer Kleber Andrade para jogos da Seleção

Estádio foi reformado e modernizado e pode agora sediar até jogos internacionais

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:00

Públicado em 

09 nov 2020 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade com gramado moderno e novas instalações Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, vão se reunir nesta terça-feira (10) com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, no Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as reformas do estádio e colocar o Kleber Andrade à disposição para jogos da seleção brasileira e outras competições nacionais.
O Kleber Andrade, depois das reformas, está equipado com elevadores, placar eletrônico e escada rolante, ou seja, em condições para sediar até jogos internacionais.

Veja Também

Kleber Andrade entra na reta final de obras e estará pronto em dezembro

Em relatório, Fifa lembra sucesso da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade

Há um mês, em visita ao Klebão, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, confirmou que iria passar para Caboclo e para o técnico Tite as boas impressões que teve do local, principalmente do gramado do estádio, que conta com a grama híbrida, usada também na arena do Corinthians e no Estádio Wembley, em Londres.
Casagrande vai à CBF oferecer Kleber Andrade para jogos da Seleção
Como a pandemia do novo coronavírus impede a presença de torcedores no estádio, Feldman confirmou que Tite e a CBF têm priorizado jogos do Brasil em campos com boa estrutura e ótimo gramado.
“Nossa ideia é apresentar ao presidente Caboclo todas as novidades que o estádio recebeu desde o início de 2019. Hoje o Kleber Andrade conta com um dos melhores gramados do Brasil e, com a nova capacidade de 21,8 mil pessoas, pode competir com outros estádios médios do país por grandes eventos. Além disso, já tivemos um ótimo teste aqui no ano passado com a Copa do Mundo Sub-17, e a própria Fifa disse que nos saímos bem”, afirmou Júnior Abreu.

Veja Também

Times capixabas isentos da taxa de utilização do Kleber Andrade até o fim do ano

MPES arquiva inquérito contra obras do Estádio Kleber Andrade

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Futebol Renato Casagrande Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados