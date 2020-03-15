Capixaba conta o drama de viver nos EUA com crise do coronavírus

“As prateleiras dos supermercados estão vazias”, constata. “Detergentes, papel-toalha, produtos de limpeza, papel higiênico, acabou tudo nos últimos dias. Sem contar o álcool em gel e máscaras, que não são encontrados há semanas”, lamenta.
Ela até que resistiu, mas resolveu também a começar estocar produtos em casa: “Estou começando a estocar e dando preferência a compras on-line para evitar aglomerações. O comércio já está sentindo a ausência dos clientes”.
Juliana, que trabalha numa empresa que comercializa móveis de cozinha e granito na cidade de Lake Worth, diz que as pessoas mudaram o comportamento em seus locais de trabalho, para tentar se prevenir do contágio. Contatos pessoais são evitados.
Comportamento alterado, economia sacudida pela pandemia de coronavírus. “Os nossos maiores fornecedores são China e Itália, mas não estamos recebendo material desses países. Começamos a sentir o impacto na economia”, constata.
A situação na Flórida está tão tensa que as escolas não vão mais funcionar a partir desta segunda-feira (16) até o início da primavera, aproveitando uma parada tradicional nesta época (Spring Break). “Será um mês sem aula. Em muitas escolas e universidades as aulas são on-line”, diz Juliana.
Alguns eventos importantes, como a Festa de São Patrício, que enchem bares e restaurantes, já foram cancelados. Os parques temáticos da Disney estão fechados
. Voos da Europa - com exceção da Inglaterra - não podem mais pousar nos EUA. “Eventos com mais de mil pessoas estavam suspensos há dias, agora são todos.”