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Leonel Ximenes

Candidato português quer ser deputado estadual no ES

Empresário se naturalizou brasileiro para pode concorrer nas eleições

Públicado em 

19 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alexandre Mendes apoia Bolsonaro e Casagrande
Alexandre Mendes apoia Bolsonaro e Casagrande Crédito: Álbum pessoal
A eleição no Espírito Santo está mesmo “globalizada”. Como a coluna mostrou, temos um candidato a vice-governador que nasceu no México e agora um postulante à Assembleia Legislativa que é português.
Está lá de forma muito clara no registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): nacionalidade portuguesa “com igualdade de direitos”. Não resta dúvida: Alexandre Mendes, candidato a deputado estadual no Espírito Santo, nasceu do outro lado do oceano, mas já se sente tão capixaba que resolveu disputar uma das 30 vagas na Assembleia.
“Pretendo ser o primeiro deputado luso-capixaba do Espírito Santo”, diz o animado Alexandre, que se naturalizou brasileiro em 2018 e exerceu pela primeira vez seu direito de voto nas eleições municipais de 2020.

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Empresário e presidente da Associação dos Portugueses do Espírito Santo (Apes), Alexandre mora há 14 anos no ES, embora basta ouvi-lo para constatar que o sotaque (ou nós é que temos sotaque?) é de um legítimo lusitano da cidade portuguesa de Águeda..
Alexandre Mendes, 45 anos, é candidato pelo Patriota, partido de direita. Mas, embora não esconda que apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato também mostra simpatia pelo governador Casagrande (PSB), de perfil de centro-esquerda e opositor do chefe do Planalto.
“Em Portugal eu tinha um pé no Partido Socialista (PS), de esquerda, mas no Brasil não acredito em ideologias. Acho que Bolsonaro e Casagrande são as melhores opções que temos, embora não concorde com eles em tudo”, pondera.

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Em relação a Bolsonaro, o empresário diz que o apoia desde 2018. “Fui ao aeroporto para recebê-lo e caminhei com ele”, recorda. “E sou contra Lula”, complementa. Ao governador, direciona palavras elogiosas: “Temos parcerias e projetos desde 2018. Ele sempre apoiou o nosso trabalho de reforço da relação do Estado com Portugal”.
Ele diz que o ideal seria o Brasil ter um candidato da chamada terceira via com viabilidade eleitoral, mas lamenta que, na opinião dele, essa opção não foi possível na atual eleição.
Se conseguir uma vaga na Assembleia, Alexandre diz que suas prioridades serão a cultura e o turismo e promete reforçar o trabalho que já faz de estreitamento das relações do Espírito Santo com Portugal. “Acredito muito no potencial do Espírito Santo, mas o investimento no turismo aqui é muito pequeno”, lamenta.

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Torcedor do Sporting em Portugal, o empresário tem uma grande paixão no Espírito Santo que não é o futebol. “Eu amo moqueca.” Então, já é capixaba pleno.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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