Candidata de Vitória é condenada por plagiar logomarca do TSE

A juíza Gisele Souza de Oliveira
, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, condenou uma candidata ao cargo de vereador a trocar todo o material de campanha por uso indevido da logomarca das Eleições 2020, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
. A decisão, que foi publicada no final da tarde da última segunda-feira (21), foi concedida após a formalização de uma ação pelo Ministério Público Eleitoral. Em caso de descumprimento, a candidata pode ser multada em mil reais por dia.
A ação, encaminhada pela Promotoria da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, com o número 0600129-65.2020.6.08.0052, aponta a similaridade da logomarca da candidata a vereador Andressa Moreno (PP) e da logomarca do TSE com os dizeres "Seu voto tem poder", símbolo das Eleições 2020 e amplamente difundida em todo o território nacional.
A juíza Gisele Souza de Oliveira destaca em sua decisão: "A ideia de balões sobrepostos é claramente plagiada pela requerida, ainda que faça uma alteração de cores, as quais, porém, no todo, passam uma ideia de identidade. Apropriando-se indevidamente dessa semelhança, certamente que a candidata pretende incutir na mente do eleitor, de maneira subliminar, a ideia de identidade com os valores e a própria missão da própria Justiça Eleitoral..."
E continua: "A ideia, certamente, é criar no imaginário do eleitor uma associação com a Justiça Eleitoral
e assim angariar o seu prestígio e credibilidade entre a sociedade, os quais, evidentemente, pretende converter em votos".
A conduta da candidata afronta o artigo 40 da Lei 9.504/97, que dispõe: "O uso, na propaganda eleitoral
, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, ou pagamento de multa pecuniária".
Em nota, Andressa Moreno alega que sua marca de campanha não é cópia da imagem do TSE: "A logomarca foi inspirada no projeto 'Educação sem homofobia', da UFMG, que mostra balões de diálogo com as cores do movimento LGBT. A homofobia nas escolas é um dos temas que temos debatido durante a nossa pré-campanha. Mas, apesar de não termos sido ainda notificados, seguiremos de imediato a determinação do TRE e iremos substituir a marca", prometeu.