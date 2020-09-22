Candidata de Vitória é condenada por plagiar logomarca do TSE

A parte inferior da propaganda de Andressa é igual à do TSE Crédito: Reprodução da internet

juíza Gisele Souza de Oliveira , responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, condenou uma candidata ao cargo de vereador a trocar todo o material de campanha por uso indevido da logomarca das Eleições 2020, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . A decisão, que foi publicada no final da tarde da última segunda-feira (21), foi concedida após a formalização de uma ação pelo Ministério Público Eleitoral. Em caso de descumprimento, a candidata pode ser multada em mil reais por dia.

A ação, encaminhada pela Promotoria da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, com o número 0600129-65.2020.6.08.0052, aponta a similaridade da logomarca da candidata a vereador Andressa Moreno (PP) e da logomarca do TSE com os dizeres "Seu voto tem poder", símbolo das Eleições 2020 e amplamente difundida em todo o território nacional.

A juíza Gisele Souza de Oliveira destaca em sua decisão: "A ideia de balões sobrepostos é claramente plagiada pela requerida, ainda que faça uma alteração de cores, as quais, porém, no todo, passam uma ideia de identidade. Apropriando-se indevidamente dessa semelhança, certamente que a candidata pretende incutir na mente do eleitor, de maneira subliminar, a ideia de identidade com os valores e a própria missão da própria Justiça Eleitoral..."

E continua: "A ideia, certamente, é criar no imaginário do eleitor uma associação com a Justiça Eleitoral e assim angariar o seu prestígio e credibilidade entre a sociedade, os quais, evidentemente, pretende converter em votos".

A conduta da candidata afronta o artigo 40 da Lei 9.504/97, que dispõe: "O uso, na propaganda eleitoral , de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, ou pagamento de multa pecuniária".

O QUE DIZ A CANDIDATA