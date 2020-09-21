TRE-ES reunirá candidatos a prefeito de Vitória para combater fake news

A juíza Gisele Souza de Oliveira
, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, vai promover uma audiência pública com todos os candidatos à Prefeitura da Capital. O encontro, que será virtual e poderá ser acompanhado pelo YouTube, está marcado para o dia 28 de setembro, das 9h às 12h.
A magistrada quer que todos os candidatos façam parte de um pacto para que a campanha eleitoral em Vitória transcorra de forma tranquila, sem utilização de fake news ou disseminação de desinformação.
O evento conta com a organização da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e o apoio da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado
.
Gisele de Oliveira, considerada uma magistrada linha-dura, assumiu em agosto suas funções como juíza eleitoral no cartório da 52ª Zona Eleitoral (Vitória) e terá uma missão desafiadora: prevenir as condutas inadequadas dos candidatos a prefeito.
Vitória tem um total de 251.464 eleitores
, sendo 138.023 mulheres e 113.441 homens. Por enquanto, a Capital tem 13 pré-candidatos a prefeito (em ordem alfabética): Capitão Assumção (Patriota); Eron Domingos Souza Lima (PRTB); Fabrício Gandini (Cidadania); Gilbertinho Campos (PSOL); Halpher Luiggi (PL); João Coser (PT); Lorenzo Pazolini (Republicanos); Mazinho dos Anjos (PSD); Namy Chequer (PCdoB); Neuzinha Oliveira (PSDB); Nylton Rodrigues (Novo); Raphael Góes Furtado (PSTU; e Sérgio Sá (PSB).
Segundo a legislação eleitoral, o prazo final de definição de candidaturas é no próximo sábado 26. Até lá, alguns desses candidatos poderão desistir de concorrer ao pleito cujo primeiro turno será no dia 15 de novembro.