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Leonel Ximenes

TRE-ES reunirá candidatos a prefeito de Vitória para combater fake news

Juíza Gisele Souza de Oliveira quer que todos os concorrentes façam  um pacto para que não seja disseminada desinformação na  campanha eleitoral

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A disseminação das fake news durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral
A disseminação das fake news durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral Crédito: Divulgação
juíza Gisele Souza de Oliveira, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, vai promover uma audiência pública com todos os candidatos à Prefeitura da Capital. O encontro, que será virtual e poderá ser acompanhado pelo YouTube, está marcado para o dia 28 de setembro, das 9h às 12h.
A magistrada quer que todos os candidatos façam parte de um pacto para que a campanha eleitoral em Vitória transcorra de forma tranquila, sem utilização de fake news ou disseminação de desinformação.
O evento conta com a organização da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e o apoio da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado.

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Gisele de Oliveira, considerada uma magistrada linha-dura, assumiu em agosto suas funções como juíza eleitoral no cartório da 52ª Zona Eleitoral (Vitória) e terá uma missão desafiadora: prevenir as condutas inadequadas dos candidatos a prefeito.

ELEITORES E CANDIDATOS

Vitória tem um total de 251.464 eleitores, sendo 138.023 mulheres e 113.441 homens. Por enquanto, a Capital tem 13 pré-candidatos a prefeito (em ordem alfabética): Capitão Assumção (Patriota); Eron Domingos Souza Lima (PRTB); Fabrício Gandini (Cidadania); Gilbertinho Campos (PSOL); Halpher Luiggi (PL); João Coser (PT); Lorenzo Pazolini (Republicanos); Mazinho dos Anjos (PSD); Namy Chequer (PCdoB); Neuzinha Oliveira (PSDB); Nylton Rodrigues (Novo); Raphael Góes Furtado (PSTU;  e Sérgio Sá (PSB).
Segundo a legislação eleitoral, o prazo final de definição de candidaturas é no próximo sábado 26. Até lá, alguns desses candidatos poderão desistir de concorrer ao pleito cujo primeiro turno será no dia 15 de novembro.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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