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Leonel Ximenes

Espírito Santo terá 55 mil eleitores a mais neste ano

Segundo o TSE,  2.810.132 estão aptos a votar em novembro; crescimento do eleitorado é de 2%

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:10

Públicado em 

05 ago 2020 às 17:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna eletrônica
Por causa da pandemia, a eleição municipal deste ano foi transferida de outubro para novembro Crédito: TSE
Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 2.810.132 eleitores no Espírito Santo estão aptos a votar na eleição municipal deste ano. Eles vão eleger novos prefeitos e vereadores nos 78 municípios do Estado no pleito marcado para o dia 15 de novembro.
O número oficial de eleitores foi anunciado pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, durante entrevista coletiva. O Repositório de Dados Eleitorais (RDE), bem como a página com as estatísticas do eleitorado, ficará disponível com a atualização nesta sexta-feira (7).

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Os números mostram que houve um aumento de 2% do eleitorado do Estado em relação às últimas eleições gerais (2018), quando 2.754.728 pessoas estavam aptas a votar. A maioria do eleitorado é formado por mulheres, com 1.470.614 eleitoras, os homens somam 1.338.621 eleitores e não declararam o gênero 897 eleitores.
O maior colégio eleitoral é a Serra, com 327.670 eleitores, seguido por Vila Velha, com 315.224 aptos a votar, Cariacica, com 262.414 eleitores, e Vitória, com 251.464. O município com o menor número de eleitores é Divino de São Lourenço, com 4.169 votantes.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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