Espírito Santo terá 55 mil eleitores a mais neste ano

O número oficial de eleitores foi anunciado pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso
, durante entrevista coletiva. O Repositório de Dados Eleitorais (RDE), bem como a página com as estatísticas do eleitorado, ficará disponível com a atualização nesta sexta-feira (7).
Os números mostram que houve um aumento de 2% do eleitorado do Estado em relação às últimas eleições gerais (2018), quando 2.754.728 pessoas estavam aptas a votar. A maioria do eleitorado é formado por mulheres, com 1.470.614 eleitoras, os homens somam 1.338.621 eleitores e não declararam o gênero 897 eleitores.
O maior colégio eleitoral é a Serra
, com 327.670 eleitores, seguido por Vila Velha, com 315.224 aptos a votar, Cariacica, com 262.414 eleitores, e Vitória, com 251.464. O município com o menor número de eleitores é Divino de São Lourenço, com 4.169 votantes.