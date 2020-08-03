Eleitor do interior do ES é o que pede mais nome social para votar

A inclusão do nome socia
l nos títulos de eleitor é mais requisitada no interior do Estado do que nos municípios da Grande Vitória
. Desde 2018, ano que o direito foi instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 121 eleitores foram aos cartórios e solicitaram a mudança do nome de batismo no documento. A Grande Vitória recebeu 91 pedidos.
Vitória
é a cidade com o maior número de pedidos atendidos: 30. Seguida por Serra
(29), Vila Velha (25), Linhares (19), Cachoeiro de Itapemirim (14) e Colatina (13). Cariacica, com seis atendimentos, fica atrás de municípios menores como São Mateus (8) e Guarapari (7). Viana teve apenas um pedido.
No momento, o cadastro eleitoral está fechado por força da lei. Em dezembro, depois das eleições, o eleitor pode procurar um cartório e requisitar a troca do seu nome de batismo pelo nome social.