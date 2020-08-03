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Leonel Ximenes

Eleitor do interior do ES é o que pede mais nome social para votar

Lei permite que o cidadão solicite a mudança do seu nome no cadastro da Justiça Eleitoral

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prazo para trocas de partido entre vereadores se encerra seis meses antes da eleição municipal
Por força da Lei Eleitoral, próxima troca de nome no cadastro de eleitores só será possível a partir de dezembro Crédito: Divulgação/TSE
A inclusão do nome social nos títulos de eleitor é mais requisitada no interior do Estado do que nos municípios da Grande Vitória. Desde 2018, ano que o direito foi instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 121 eleitores foram aos cartórios e solicitaram a mudança do nome de batismo no documento. A Grande Vitória recebeu 91 pedidos.
Vitória é a cidade com o maior número de pedidos atendidos: 30. Seguida por Serra (29), Vila Velha (25), Linhares (19), Cachoeiro de Itapemirim (14) e Colatina (13). Cariacica, com seis atendimentos, fica atrás de municípios menores como São Mateus (8) e Guarapari (7). Viana teve apenas um pedido.
No momento, o cadastro eleitoral está fechado por força da lei. Em dezembro, depois das eleições, o eleitor pode procurar um cartório e requisitar a troca do seu nome de batismo pelo nome social.
Há pouco mais de um mês, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), publicou uma portaria que permite que o nome social de transexuais e travestis seja incluído no Sistema de Saúde do Estado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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