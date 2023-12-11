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Leonel Ximenes

Campeão da Stock Car vai “levantar” o ES no Autódromo de Interlagos

Categoria de acesso à Stock Car Pro Series terá novo campeão neste domingo (17); ele vai receber troféu confeccionado por designer capixaba

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 16:19

Públicado em 

11 dez 2023 às 16:19
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O troféu tem seis hastes que representam os seis circuitos da Stock Car Series
O troféu tem seis hastes que representam os seis circuitos da Stock Car Series Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
Já está garantido: o Espírito Santo, não importa o resultado, estará no pódio do campeão da temporada 2023 da Stock Series no circuito de Interlagos, em São Paulo, neste domingo (17). O piloto que levar o título, além de se sagrar o grande campeão do ano, vai ser agraciado com o novo troféu da categoria, confeccionado por uma artista capixaba.
A obra de arte é assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro, também responsável pelo troféu dos campeões da Stock Car Pro Series, a divisão principal da categoria. Segundo a designer, a peça, que usa o aço como matéria-prima, trabalha o conceito de que o atleta precisa passar por várias etapas até realizar o seu sonho.
“O troféu da Stock Series é parecido com o da Pro Series, mas como se fosse um troféu que antecede a categoria principal. No topo dele, temos seis hastes que representam os seis circuitos da categoria, que têm que ser percorridos para atingir o objetivo. Ao movimentá-lo, essas hastes dão a ideia da bandeirada da vitória”, explica Ana Paula.
A obra de arte é assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro
A obra de arte é assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Objeto de cobiça de todos os pilotos, a taça foi pensada para se conectar com o troféu da Stock Car Pro Series, valorizando a categoria de acesso e unindo o desejo dos pilotos de serem campeões e um dia pilotarem no principal campeonato do automobilismo brasileiro.
Assim como na Stock Car Pro Series, o troféu é um oferecimento da ArcelorMittal, fornecedora do aço oficial da categoria para os carros que vão estrear em 2025. A empresa desenvolveu uma solução em aço para os carros dessa nova geração.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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