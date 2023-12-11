Campeão da Stock Car vai “levantar” o ES no Autódromo de Interlagos

O troféu tem seis hastes que representam os seis circuitos da Stock Car Series Crédito: Divulgação/ArcelorMittal

Já está garantido: o Espírito Santo, não importa o resultado, estará no pódio do campeão da temporada 2023 da Stock Series no circuito de Interlagos, em São Paulo , neste domingo (17). O piloto que levar o título, além de se sagrar o grande campeão do ano, vai ser agraciado com o novo troféu da categoria, confeccionado por uma artista capixaba.

A obra de arte é assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro, também responsável pelo troféu dos campeões da Stock Car Pro Series, a divisão principal da categoria. Segundo a designer, a peça, que usa o aço como matéria-prima, trabalha o conceito de que o atleta precisa passar por várias etapas até realizar o seu sonho.

“O troféu da Stock Series é parecido com o da Pro Series, mas como se fosse um troféu que antecede a categoria principal. No topo dele, temos seis hastes que representam os seis circuitos da categoria, que têm que ser percorridos para atingir o objetivo. Ao movimentá-lo, essas hastes dão a ideia da bandeirada da vitória”, explica Ana Paula.

A obra de arte é assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Objeto de cobiça de todos os pilotos, a taça foi pensada para se conectar com o troféu da Stock Car Pro Series, valorizando a categoria de acesso e unindo o desejo dos pilotos de serem campeões e um dia pilotarem no principal campeonato do automobilismo brasileiro.