Caetano Veloso grava vídeo e pede voto a candidato a prefeito de Vila Velha

Ele vai mal nas pesquisas (2% na do Ibope/Rede Gazeta), mas está com muito prestígio junto a um dos maiores cantores do país. Rafael Primo, candidato a prefeito de Vila Velha pela Rede
, recebeu o apoio explícito de Caetano Veloso
, que gravou um vídeo, curto e direto, recomendando o voto no redista. “Vila Velha, para prefeito Rafael Primo, número 18”, limitou-se a dizer o cantor baiano de 78 anos.
Caetano conheceu Rafael Primo por intermédio do senador Fabiano Contarato
(Rede-ES). Segundo a assessoria do candidato, voluntariamente o cantor enviou para a campanha o vídeo que está circulando pelas redes sociais.
E mais um artista gravou uma mensagem de apoio ao candidato a prefeito de Vila Velha pela Rede. Sandra de Sá mandou um vídeo que deverá ser postado nas redes sociais a partir desta quinta (12): “Aí, ó, passei aqui rapidinho pra falar do Rafael Primo. Deus te abençoe, força e fé. Bora, elejam Rafael Primo 18”, pediu a cantora.
A coluna apurou que Rafael está tentando obter também um vídeo de apoio de Lula à sua candidatura, mas até agora não teve sucesso. Aliás, o redista tem como vice em sua chapa o ex-deputado estadual Nunes, do PT.
Os senadores petistas Humberto Costa (PT) e Rogério Carvalho (SE), este líder da bancada, também estão gravando vídeos com mensagens de apoio à candidatura de Rafael.
A juíza eleitoral Abiraci Santos Pimentel indeferiu a candidatura de Rafael Primo porque ele não teria prestado contas à Justiça Eleitoral após sua campanha a deputado estadual em 2018. O redista, entretanto, recorreu e manteve sua candidatura a prefeito até uma decisão final da Justiça.