Caetano Veloso grava vídeo e pede voto a candidato a prefeito de Vila Velha

Caetano: recado rápido e direto ao eleitor de Vila Velha Crédito: Reprodução da internet

Caetano conheceu Rafael Primo por intermédio do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). Segundo a assessoria do candidato, voluntariamente o cantor enviou para a campanha o vídeo que está circulando pelas redes sociais.

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O grande Caetano, por sinal, sempre se engaja em campanhas eleitorais de candidatos de esquerda pelo país afora. Ele chegou a ser impedido pela Justiça de fazer um show virtual, nesta quinta-feira (12), em apoio às candidaturas de Manuela d'Ávila (PCdoB), em Porto Alegre, e Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo. Mas posteriormente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela legalidade da apresentação e liberou o show

E mais um artista gravou uma mensagem de apoio ao candidato a prefeito de Vila Velha pela Rede. Sandra de Sá mandou um vídeo que deverá ser postado nas redes sociais a partir desta quinta (12): “Aí, ó, passei aqui rapidinho pra falar do Rafael Primo. Deus te abençoe, força e fé. Bora, elejam Rafael Primo 18”, pediu a cantora.

A coluna apurou que Rafael está tentando obter também um vídeo de apoio de Lula à sua candidatura, mas até agora não teve sucesso. Aliás, o redista tem como vice em sua chapa o ex-deputado estadual Nunes, do PT.

Os senadores petistas Humberto Costa (PT) e Rogério Carvalho (SE), este líder da bancada, também estão gravando vídeos com mensagens de apoio à candidatura de Rafael.

CANDIDATURA BARRADA NA JUSTIÇA