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Leonel Ximenes

Caetano Veloso grava vídeo e pede voto a candidato a prefeito de Vila Velha

Cantora Sandra de Sá também gravou uma mensagem de apoio

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:32

Públicado em 

11 nov 2020 às 15:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caetano: recado rápido e direto ao eleitor de Vila Velha
Caetano: recado rápido e direto ao eleitor de Vila Velha Crédito: Reprodução da internet
Ele vai mal nas pesquisas (2% na do Ibope/Rede Gazeta), mas está com muito prestígio junto a um dos maiores cantores do país. Rafael Primo, candidato a prefeito de Vila Velha pela Rede, recebeu o apoio explícito de Caetano Veloso, que gravou um vídeo, curto e direto, recomendando o voto no redista. “Vila Velha, para prefeito Rafael Primo, número 18”, limitou-se a dizer o cantor baiano de 78 anos.
Caetano conheceu Rafael Primo por intermédio do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). Segundo a assessoria do candidato, voluntariamente o cantor enviou para a campanha o vídeo que está circulando pelas redes sociais.
O grande Caetano, por sinal, sempre se engaja em campanhas eleitorais de candidatos de esquerda pelo país afora. Ele chegou a ser impedido pela Justiça de fazer um show virtual, nesta quinta-feira (12), em apoio às candidaturas de Manuela d'Ávila (PCdoB), em Porto Alegre, e Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo. Mas posteriormente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela legalidade da apresentação e liberou o show.

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E mais um artista gravou uma mensagem de apoio ao candidato a prefeito de Vila Velha pela Rede. Sandra de Sá mandou um vídeo que deverá ser postado nas redes sociais a partir desta quinta (12): “Aí, ó, passei aqui rapidinho pra falar do Rafael Primo. Deus te abençoe, força e fé. Bora, elejam Rafael Primo 18”, pediu a cantora.
A coluna apurou que Rafael está tentando obter também um vídeo de apoio de Lula à sua candidatura, mas até agora não teve sucesso. Aliás, o redista tem como vice em sua chapa o ex-deputado estadual Nunes, do PT.
Os senadores petistas Humberto Costa (PT) e Rogério Carvalho (SE), este líder da bancada, também estão gravando vídeos com mensagens de apoio à candidatura de Rafael. 

CANDIDATURA BARRADA NA JUSTIÇA

A juíza eleitoral Abiraci Santos Pimentel indeferiu a candidatura de Rafael Primo porque ele não teria prestado contas à Justiça Eleitoral após sua campanha a deputado estadual em 2018. O redista, entretanto, recorreu e manteve sua candidatura a prefeito até uma decisão final da Justiça.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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